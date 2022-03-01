/682537/تشكيل-هجومي-للإسماعيلي-لمواجهة-مصر-المقاصة-في-الدوري-المصري

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني للنادي الإسماعيلي، تشكيلة الفريق لمواجهة مصر المقاصة، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى الإسماعيلي للفوز لمصالحة جماهيره بعد سلسلة الهزائم المتتاليه له بالدوري المصري، بينما يسعى مصر المقاصة لتحقيق نتيجة إيجابية بعد خسارة اللقاء الماضي أمام الأهلي.

ويحتل الإسماعيلي المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط وبدون تحقيق أي فوز، بينما جاء مصر المقاصة بالمركز السادس عشر برصيد 8 نقاط

تشكيل الإسماعيلي أمام مصر المقاصة

عمر رضوان في حراسة المرمى وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد دسوقي في خط الدفاع ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد مخلوف وعبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي وأحمد مصطفي في خط الوسط ودييجو فرندناو في خط الهجوم.

دكة البدلاء

أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي ومحمد نصر في خط الدفاع وعمر الوحش وعماد حمدي ومحمد عبد السميع وجان موريل في خط الوسط وخالد النبريصي في خط الهجوم، بينما خرج لأسباب فنية محمد بن خماسة ووجيه عبد الحكيم.

قائمة الإسماعيلي لمباراة المقاصة في الدوري

حراسة المرمي: أحمد عادل عبد المنعم - عمر رضوان.

خط الدفاع: عصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي وعمرو الحلواني.

خط الوسط: عمر الوحش وعماد حمدي ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد مخلوف ومحمد عادل ومحمد بن خماسة ومحمد عبد السميع وأحمد مصطفي وأحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدى وجان موريل.

خط الهجوم: وجيه عبد الحكيم - دييجو فرناندو - خالد النبريصي.

نتيجة مباراة الإسماعيلي والجونة

حقق الجونة الفوز على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 1/0، على ملعب "الإسماعيلية"، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الإسماعيلي اللقاء بنيولوك جديد تحت قيادة حمد إبراهيم المدير الفني الجديد للفريق، وحاول لاعبوه أن يسجلوا الهدف الأول لهم عن طريق عدة هجمات، ولكن حافظ حارس ودفاعات الجونة على نظافة مرماهم.

في المقابل أعتمد لاعبي الجونة على الهجمات المرتدة، التي لم تشكل خطورة كبيرة على مرمى الدراويش، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي شوط المباراة الثاني، استمر الإسماعيلي في الضغط على الجونة، ولكن لم يستطيع التسجيل، ليسجل الجونة هدم من هجمة مرتدة منظمة عن طريق خالد قمر يضع الكرة في الشباك بشكل مميز بعد انفراده بالمرمى.