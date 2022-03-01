/682541/نشرة-أخبار-الفن-انفصال-منة-عرفة-عن-محمود-المهدي-الجمهور-المصري-يطالب-بمقاطعة-فرقة-Maroon5-وهذه-تفاصيل-الحالة-الصحية-لمولود-حازم-إيهاب

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

انفصال منة عرفة عن محمود المهدي

أعلن الفنان الشاب محمود المهدي انفصاله عن الفنانة منى عرفة للمرة الثانية، فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: «تم الانفصال وربنا يقدرني على كل شيء ويوفقني ويوفقنا، ربنا بيرزق العبد عمرها ماكانت في يد حد وضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي بس ربنا معايا».

مطالبات بإلغاء حفل Maroon 5 في مصر بسبب حفلهم في إسرائيل

أثارت فرقة Maroon5 الجدل داخل مصر، بعد إعلان الصفحة الرسمية الخاصة بالفريق عن استعداده لإحياء حفل غنائي داخل مصر في يوم 3 من شهر مايو المقبل، وبعد أن تحمس الجمهور لحضور الحفل، ظهر عدد كبير من رواد السوشيال ميديا يطالبون بمقاطعهتم والغاء حفلهم في مصر، وجاء انقلاب الجمهور على فريق Maroon5 بعد أن اكتشافهم استعداد الفرقة لإحياء حفل غنائي آخر يلي حفلهم في مصر ولكن في دولة الكيان الصهيوني الاسرائيلي بتل أبيب في يوم 9 من شهر مايو.

حازم إيهاب يكشف الحالة الصحية لمولوده

طلب الفنان حازم إيهاب من جمهوره ومحبيه، الدعاء لمولوده يونس، الذي سيدخل إلى غرفة العملات الجراحية اليوم، وعمره لم يتجاوز الشهر، وكتب من خلال حسابه الرسمي على فيسبوك، وقال:"يونس داخل عملية تانية النهاردة بليل .. ارجوكم الدعاء انه يقوم منها على خير و يرجعلنا بالسلامة"، وبالفعل بدأ الجمهور بالدعاء له وكتابة كلمات عذبة لطمأنته من خلال التعليقات، من بينها:"ربنا يشفيه ويعافيه ويرفع عنه ويشفي كل مريض ويطمنك عليه ويخرج بالسلامه ان شاء الله".

حقيقة حمل هاجر أحمد

ظهرت الفنانة هاجر أحمد وهي تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها، في فيديو قامت بنشره على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرةإنستجرام، ولكن لاحظ الجمهور حمل هاجر أحمد، وبدأ بتهنئة هاجر أحمد بحملها، ورغم أنها وجهت تعليقها إلى زوجها، وقالت بما معناه:"أنا حقًا سعيدة بوجودك في حياتي"، إلا أن الجمهور هنأها بخبر حمل هاجر أحمد الذي بدى عليها، وقالوا:"حامل مبروك"، وهنأتها إحدى متابعاتها بظهور حمل هاجر أحمد وقالت:" happy birthday هجورة العمر كلو يارب كأنك حامل.. ان شاء الله الف مبروك ازا كنت حامل"، وقالت أخرى للفنانة هاجر أحمد:" احلي واحده حامل شوفتها والله ما شاء الله".