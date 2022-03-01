التشكيل الرسمي لمصر المقاصة لمواجهة الإسماعيلي

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أعلن تامر مصطفى المدير الفني لنادي مصر المقاصة، تشكيلة فريقه لمواجهة الإسماعيلي، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى مصر المقاصة لتحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه عقب الهزيمة في اللقاء السابق أمام النادي الأهلي، بينما يريد الإسماعيلي تحقيق أول فوز له هذا الموسم بالدوري المصري.

تشكيل مصر المقاصة لمواجهة الإسماعيلي

محمد مجدي، مصطفى صاصا، علي غزال، أحمد صبيحة، هشام حافظ، محمد محسن ليلة، سيرجي إريك، كريم عرفات، سعيد الونش، رشيد أحمد، محمود فهمي.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل الإسماعيلي المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد ثلاثة نقاط، من أصل 10 مباريات، خفق فيها الدراويش من تحقيق الفوز، والتعادل في ثلاث مباريات، فيما يحتل مصر المقاصة المركز السادس عشر برصيد 8 نقاط.

تشكيل الإسماعيلي أمام مصر المقاصة

عمر رضوان في حراسة المرمى وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد دسوقي في خط الدفاع ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد مخلوف وعبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي وأحمد مصطفي في خط الوسط ودييجو فرندناو في خط الهجوم.

دكة البدلاء

أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي ومحمد نصر في خط الدفاع وعمر الوحش وعماد حمدي ومحمد عبد السميع وجان موريل في خط الوسط وخالد النبريصي في خط الهجوم، بينما خرج لأسباب فنية محمد بن خماسة ووجيه عبد الحكيم.

قائمة الإسماعيلي لمباراة المقاصة في الدوري

حراسة المرمي: أحمد عادل عبد المنعم - عمر رضوان.

خط الدفاع: عصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم ومحمد نصر ومحمد دسوقي وعمرو الحلواني.

خط الوسط: عمر الوحش وعماد حمدي ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد مخلوف ومحمد عادل ومحمد بن خماسة ومحمد عبد السميع وأحمد مصطفي وأحمد مدبولي وعبد الرحمن مجدى وجان موريل.

خط الهجوم: وجيه عبد الحكيم - دييجو فرناندو - خالد النبريصي

نتيجة مباراة الإسماعيلي والجونة

حقق الجونة الفوز على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 1/0، على ملعب "الإسماعيلية"، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الإسماعيلي اللقاء بنيولوك جديد تحت قيادة حمد إبراهيم المدير الفني الجديد للفريق، وحاول لاعبوه أن يسجلوا الهدف الأول لهم عن طريق عدة هجمات، ولكن حافظ حارس ودفاعات الجونة على نظافة مرماهم.