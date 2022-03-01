/682543/100مليون-ضحكة-مشروع-تخرج-بإعلام-القاهرة-للتوعية-بأهمية-العناية-بالفم-والأسنان

أطلق عدد من طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة قسم العلاقات العامة والإعلان حملة ضمن مشروع تخرجهم حول التوعية بضرورة العناية بالفم والأسنان تحت اسم "100 مليون ضحكة" واختار الطلاب اسم المشروع تعبيرا عن هدفهم من الحملة وهو رسم ضحكة صحية مشرقة على وجه 100 مليون مصري وهذا لن يتحقق إلا إذا كان لديهم أسنان صحية.

دوت الخليج ويعتبر محور الحملة الأساسي هو توعية جميع أفراد الشعب المصري بأهمية العناية بصحة الفم والطرق الصحيحة التي تتم بها العناية للحصول على أفضل نتائج وأيضاً التوعية بأهمية الزيارة الدورية لطبيب الأسنان لتجنب المشكلات التي قد تكون بسيطة وإهمالها قد يؤدي إلى تفاقمها. مشروع تخرج بإعلام القاهرة للتوعية بأهمية العناية بالفم والأسنان وتسعى الحملة لتعريف الأفراد بمشكلات الفم والأسنان وكيفية الوقاية منها وضرورة الاعتناء بها ومدي تأثيرها على الصحة وترسيخ ثقافة غسل الأسنان بصفة دورية ولذلك قام الطلاب بتنفيذ فكرة ابليكيشن يحمل اسم الحملة "100 مليون ضحكة" لتذكير الأفراد بمواعيد غسل الأسنان وإرسال نصائح لهم للعناية بالفم والأسنان كما يوجد ايضا فيديوهات توعوية للعناية بالاسنان.

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