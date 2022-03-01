الجمال وكيلا لكلية الحقوق بجامعة دمياط

أصدر الدكتور السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، قرارا، اليوم الثلاثاء، بتجديد تعيين الدكتور سمير حامد عبد العزيز الجمال، الأستاذ بقسم القانون المدني بكلية الحقوق، وكيلاً لشئون التعليم والطلاب اعتبارا من مطلع مارس ولمدة ثلاث سنوات. وقبل ساعات، ترأس الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، جلسة أعضاء مجلس الجومعة، واستهلها بالتهنئة بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، متمنيًا أن يعيدها على مصرنا الحبيب بالخير واليمن والبركات.

ووافق المجلس على الاشتراك لكل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في صندوق الرعاية الموحد لأعضاء هيئة التدريس بوزارة التعليم العالي، وتدفع الجامعة 100% من قيمة الاشتراك لكل عضو بدلًا من نظام الرعاية الحالي سواء من الموازنة أو من الموارد الذاتية للجامعة التي بدأت تنمو بشكل مرضي في السنوات الأخيرة.

كما جرى الموافقة على إنشاء مكتب لدراسة التغيرات المناخية، يتبع نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والموافقة على تخصيص قطعة أرض داخل حرم الجامعة لإقامة مركز تدريب وإبداع مصر الرقمية CREATIVA التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

محافظ دمياط يتابع مشروعات حياة كريمة

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعا لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمدرج بها تطوير28 قرية بمركز كفر سعد بإجمالى 219 تابعا. جاء الاجتماع في حضور الدكتور محمود الديب المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، والدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة وأيضاً المنسق المركزى لمحافظة دمياط ومسئول التجهيزات الطبية للمبادرة بالوزارة، وممثل جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير "الجهة المُنفذة لمشروعات المبادرة".

وشهد الاجتماع استعراضا شاملا للملامح الرئيسية لمشروعات القطاع الصحى، لرفع كفاءة وإنشاء وتجهيز المنشآت الطبية والوحدات الصحية وفقاً لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث بحثت "المحافظ" آلية تنفيذ الخطة لتحقيق رؤية هذا المشروع القومى العملاق بتغطية القرى بالخدمات الطبية. وناقشت محافظ دمياط، آلية تذليل جميع المعوقات التى تواجه تنفيذ بعض المشروعات، كما بحثت آخر المستجدات بملف إنشاء مستشفى مركزى تخدم قرى المركز، وأيضاً موقف الأراضى التى تم توفيرها لإقامة وحدات صحية في 6 قرى، وكذلك مقترحات إنشاء نقاط للإسعاف.