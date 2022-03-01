/682547/من-غرفته-بالمستشفى-سمير-صبري-يقدم-أولى-حلقات-برنامج-ذكرياتي

قام الفنان سمير صبري بتسجيل حلقة برنامجه ذكرياتي، الذي يتم تقديمه عبر أثير الإذاعة المصرية، من داخل غرفته بالمستشفى، حيث أنه كان مقيمًا في المسستشفى لتدهور حالة الصحية الأيام الماضية، ولكن هذا لم يمنعه من تسجيل الحلقة.

دوت الخليج يرصد حلقة برنامج سمير صبري التي سجلها أثناء وجوده في المستشفى

سمير صبري في برنامج ذكرياتي

تحدث الفنان سمير صبري في بداية حلقة اليوم من برنامج "ذكرياتي"، إلى كم الحب والإهتمام الذي شعر به في الأيام الماضية ناتج دخوله المستشفى، إثر تدهور حالته الصحية، وقال:"ايه الحب والإهتمام الجميل دا؟ أنا ماكنتش متخيل أني هلاقي الحب دا كله"، وأضاف سمير وقال:"أنتم اللي صنعتوني وعملتوا اسم سمير صبري"، وأعرب عن فرحته الشديدة بما لاقاه من الجمهور والزملاء من حب إثر دخوله المستشفى.

شكر سمير صبري لكل الذين أتوا لزيارته

وجه سمير صبري خالص الشكر لكل الذين أهتموا وجائوا إلى المستشفى لزيارته، وقال:"شكرًا لكل واحد كلف خاطره وجه يزورني"، وأشار إلى أن أول الزوار كانت الفنانة ليلى علوي، وتحدث عن العلاقة القديمة التي تربطهما سويًا منذ زمن، من خلال صداقته بوالدتها، وقال:"أغنية جحيم تحت الماء بتفكرني بيها".

تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري

صرح خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج "90 دقيقة" التي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أنه يشعر بتحسن، وقال:"ازاي مابقاش أحسن ورئيس الجمهورية هو اللي أمر بعلاجي، ربنا يخليه، هي حاجة بسيطة أن رئيس بلدك بيهتم بصحة مواطن بسيط؟! مش سمير صبري، أنا بشوفه بيهتم بالست اللي بتبيع خضار في الشارع، هو ده رئيس مصر".

ووجه صبري جزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وقال:"بحبك لأنك رجعت لي مصر ورجعت الاحترام لبلدي".

مناشدة سمير صبري للدولة للتكفل بعلاجه

سبق سمير صبري وناشد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على mbc مصر، بأن يسانده في مشاور علاجه، وأستجاب الرئيس السيسي على الفور.

كما تبر أحد الأطباء بإجراء عملية مجانية للفنان سمير صبري، وأعلنت ذلك الفنانة هالة صدقي من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسوبك، وقالت:"احب اشكر الدكتور الشاب احمد الجندي والفريق المرافق معه في عمليه الفنان الكبير سمير صبري بتبرعهم بأجرهم"، ووجهت الشكر للرئيس السيسي لما قدمه من إهتمام لهذا الفنان الكبير.