/682550/محافظ-البحر-الأحمر-يتفقد-التشغيل-التجريبي-للمجمع-الصناعى-بالغردقة

تفقد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، اليوم الثلاثاء، مجمع الصناعات بمدينة الغردقة، لمتابعة الصناعات القائمة والوقوف على احتياجات أصحاب المصانع، حيث حرص على زيارة بعض المصانع بالمجمع للتعرف على منتجاتها. أكد محافظ البحر الأحمر، دعمه الكامل لأصحاب المصانع، حتى يتم تشغيل كل المصانع بكامل طاقتها في القريب العاجل، موجهاً الشكر لأصحاب المصانع التي تم تشغيلها.

وتضمنت الجولة تفقد عدداً من المصانع أبرزها مصانع لإنتاج مواد غذائية، ومصنوعات لحوم، ومنتجات ورقية، وملابس غطس، وتشكيلات ديكورية وكاميرات مراقبة. أشاد المحافظ، بجودة المنتجات وتنوعها، موجهاً رئيس مدينة الغردقة بدراسة التعاون مع أصحاب المصانع لتوريد احتياجات مجلس المدينة من تلك المصانع، وأوضح محافظ البحر الأحمر أن هذا المشروع يضم 218 مصنعاً صغيراً ومتناهي الصغر، تم انشاؤهم على مساحة نحو 40 فدان، بمساحات مختلفة تتراوح بين 250 إلى 600 متر ومضاعفاتها حسب إمكانية المصنع ومعداته، وإلحاق مخزن خاص بكل مصنع لتخزين مستلزمات الانتاج وكذلك المنتج للمستهلك.

محافظ البحر الأحمر يتفقد المجمع الصناعى بالغردقة

أشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن هناك اهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية، بالصناعة المصرية، حيث شهدت الصناعة تطورات وقفزات كبيرة خلال السنوات السبع الأخيرة، سواء على مستوى التشريعات أو مستوى الطفرة الكبيرة المحققة في بناء الوحدات والمصانع الجديدة لشباب المستثمرين.

وفى سياق متصل، أعرب أصحاب المصانع عن سعادتهم البالغة بزيارة المحافظ، وتذليله كافة العقبات التي تواجههم، موجهين الشكر له على دعمه المستمر، مؤكدين أن هذا المشروع فتح أبواب رزق للكثير من الشباب والراغبين في العمل وأصحاب المشاريع والطموحين بتسهيلات غير مسبوقة من تجهيزات المصنع والمعدات وخلافه وفترات سماح للسداد.

محافظ البحر الأحمر السياحة الروسية لن تتأثر

قال عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر، ان وزارة السياحة قامت بنشر بيان يوم 24 فبراير لكافة الفنادق بالغردقة ، بضرورة استمراراقامة السائحين الاوكرانيين، وتقديم كافة التسهيلات والخدمات لهم ، والجميع ملتزم به تماما، وكان من المفترض ان تاتي طيارة من اوكرانيا يوم 24 فبراير ولكنها لم تصل ، كما اضاف حنفى ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة اخيرة " على شاشة on، ان عدد السائحين الاوكرانيين بالغردقة نحو 6226 سائح، اما بالنسبة للسائحين الروس فلايوجد ادنى مشكلة بالنسبة لهم ، والسياحة بين مصر وروسيا لم تتوقف ، وكان هناك اليوم نحو 18 طيارة قادمة من موسكو ، وغادرت نحو 16 طيارة ، بالاضافة ات الامور مستقرة ،وما اشيع من وجود اى مشاحنات بين المواطنين الاوكرانين والروس غير صحيحة تماما، ومقيمين في نفس الفندق ولم نرصد اى شيء خلال الفترة الماضية .