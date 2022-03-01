الطلبة المصريين العائدين من أوكرانيا لمبتدا: مصر مابتنساش ولادها (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجه محمود حربى محمود، أحد الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد قراره بإجلاء الطلاب وإقلاع طائرة من مطار بوخارست فى رومانيا بالمجان لعودتهم لمصر.





وقال حربى فى فيديو خاص لـ دوت الخليج ظهر فيه مع مجموعة من الطلاب الموجودين فى مطار بوخارست استعدادا للعودة للقاهرة: "نحب نشكر الرئيس والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والسفارة المصرية فى رومانيا، على دعمنا وقرارهم بعودتنا بالمجان للقاهرة".

وأضافوا: "مصر مابتنساش ولادها، شكرا مصر وتحيا مصر، ونتمنى من الرئيس السيسى زى ما استجاب لاستغاثتنا يستجيب لأصحابنا الموجودين لسه على الحدود".

وأوضح حربى تفاصيل استجابة الرئيس السيسى لطلبهم قائلا: "الموضوع بدأ من مدينة إيفونو فى أوكرانيا وبعد ما بدأ الضرب، كان فيه توجيهات من السفارة المصرية فى أوكرانيا بالتوجه للحدود الرومانية، وبالفعل توجهنا للعاصمة الرومانية بوخارست والنهاردة اتواصلوا معانا وأبلغونا أن هناك طائرة إجلاء بأوامر من الرئيس السيسى، وإحنا بنشكره لأنه الأب الروحى ونشكر السفير مؤيد سفيرنا فى رومانيا والقنصل نادر".

فى سياق متصل، صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه بعد ظهر اليوم تقلع طائرة مصر للطيران المتجهة إلى بوخارست، لعودة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا إلى أرض الوطن، على متن الطائرة.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه فور صدور التوجيهات الرئاسية، قامت رئاسة مجلس الوزراء بإجراء التنسيقات اللازمة مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية فى الدول المعنية، ووزارتى الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والطيران المدنى، وتم ترتيب إرسال الطائرة التى ستنقل الطلبة المصريين من بوخارست.