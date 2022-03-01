عاجل- الخارجية: جسر جوى لإعادة المصريين من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد السفير صلاح الدين عبدالصادق، مساعد وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، أنه هناك توجيهات من القيادة السياسية بالحرص على سلامة الجالية المصرية لافتًا إلى أن الطائرة المصرية التى وصلت إلى بوخارست يصاحبها أعضاء من الهلال الأحمر لمتابعة الحالة الصحية للمصريين.





ولفت عبدالصادق، خلال تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، إلى أنه يتم تقديم تسهيلات كبيرة لإجراءات عودة الطلبة المصريين من أوكرانيا عبر رومانيا. وذكر أن 173 شخصًا يعودون على الطائرة القادمة إلى مصر، لافتًا إلى أنه الأعداد فى زيادة دائمة حيث يتوافد المصريين على الحدود فى الدول المجاورة لأوكرانيا وتقوم سفارتنا باستقبالهم وتقدم لهم الرعاية اللازمة. وأوضح أنه سيتم تباعًا إرسال طائرات لعودة المصريين من أوكرانيا، مشيرًا إلى أن أنه سيتم توجيه طائرة مباشرة لأى بلد يتوفر فيه العدد المناسب من أجل العودة إلى القاهرة، لافتًا إلى أنه يمكن وصف ما يحدث بالجسر الجوى.

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