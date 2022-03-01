عاجل - سفير مصر برومانيا يستقبل الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكانت الحكومة قررت، إرسال طائرة إجلاء إلى بوخارست، لنقل المصريين العائدين من أوكرانيا، حسبما أعلنت السفارة المصرية فى رومانيا.

وقالت السفارة فى تنويه للجالية المصرية إن الطائرة تصل الثلاثاء فى الثالثة 3 عصرًا بتوقيت بوخارست، وإنها تأتى ضمن الجهود الجارية لتسهيل عودة المواطنين المصريين العالقين فى بوخارست بعد عبورهم الحدود الأوكرانية إلى رومانيا.

وناشدت المصريين بسرعة التوجه للسفارة المصرية فى بوخارست لإعداد قائمة المسافرين على متن الطائرة، والتوجه بعد ذلك مباشرة للمطار من السفارة فى شكل جماعى.