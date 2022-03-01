مساعد وزير الخارجية يتوجه إلى رومانيا لمتابعة إعادة الطلاب المصريين

توجه السفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية توجه إلى بوخارست على متن الطائرة، لمتابعة كافة ترتيبات، لعودة الطلبة المصريين المتواجدين في رومانيا إلى أرض الوطن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، إن ذلك يأتي اتصالًا بالبيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن إقلاع طائرة لمصر للطيران إلى بوخارست لعودة مواطنينا المتواجدين فى رومانيا، بعد عبورهم الحدود الأوكرانية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه سيتم بعد ظهر اليوم إقلاع طائرة مصر للطيران المتجهة إلى بوخارست، لعودة الطلبة المصريين المتواجدين في رومانيا إلى أرض الوطن، على متن الطائرة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنه فور صدور التوجيهات الرئاسية، قامت رئاسة مجلس الوزراء بإجراء التنسيقات اللازمة مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية في الدول المعنية، ووزارتي الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والطيران المدني، وتم ترتيب إرسال الطائرة التي ستنقل الطلبة المصريين من بوخارست.