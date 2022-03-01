/682544/حادث-تصادم-ميكروباص-بسيارة-نقل-يسفر-عن-إصابة-5-أشخاص-بأطفيح
تسبب حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، بسيارة نقل، في إصابة 5 أشخاص في أطفيح، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
حيث تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بإحدى الطرق في أطفيح، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة نقل بسيارة ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص.
حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل يسفر عن إصابة 5 أشخاص بأطفيح
وتم نقل المصابين إلى المستشفى، والتحفظ على السائقين، وإزالة آثار الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
بسبب الهزار.. مصرع طالب على يد صديقه بالدقهلية
هذا ولقى طالب مصرعه إثر تأثره بحروق متفرقة نتيجة قيام صديقه باشعال النيران به، وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطاراً من قبل من قبل مأمور قسم شرطة المنزلة، أفاد مصرع طالب متأثراً بحروقه داخل المستشفي الدولى بالمنصورة، وعلى الفور تحركت قوة أمنية نحو موقع البلاغ، والتى قامت باستدعاء النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية الازمة حيال الأمر واستخراج تصريح الدفن.
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