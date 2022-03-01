/682552/الفنان-هشام-المليجي-يتصدر-تريند-جوجل-القصة-الكاملة-حول-اكتئابه

بدأت القصة عندما نشرت الفنان رانيا شاهين بوست على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت من خلال ان الفنان هشام المليجي بيمر بأزمة نفسية حادة هذه الأيام؛ لقلة الأعمال التي تقدم له الفترة الماضية.

دوت الخليج يرصد القصة الكاملة وراء اكتئاب هشام المليجي وخلافه مع رانيا شاهين

هشام المليجي ينفي إصابته بالإكتئاب

تواصل موقع دوت الخليج مع الفنان هشام المليجي ليتأكد مما تم تداوله عن حالة افكتئاب التي يمر بها هذه الفترة، وأجاب المليجي وقال:"أنا كويس الحمد لله ومافيش أي حاجة من دي"، وتعجب لهذا الكلام الذي تم أنتشاره، وأكد أنه مستعد لتقديم أي دور يناسبه، سواء في الموسم الرمضاني لعام 2022، أو بعده.

أول رد لهشام المليجي على رانيا شاهين

شارك هشام المليجي متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ردُا على ما كتبته عنه رانيا شاهين، وقال:" صباح الخير .. شكرا جزيلا علي موقفكم وحبكم ودعمكم النفسي .. صديقتي أخطأت في حقي دون أن تقصد لأننا لم نتقابل منذ فترة كبيرة ولم أطلب منها اية مساعدة من أي نوع .. ولاني متأكد من نواياها الطيبة طلبت منها حذف المنشور ولكن بعد ان صُوِّر وتلقفته المواقع والصفحات".

أضاف المليجي معبرًا عن شطكره للجمهور، وقال:"معظم التعليقات مليئة بالحب والاحترام والاعجاب والدعوات بالفرج و الفرح والرزق وأشياء أخري جميلة.. وهنا لابد وان أشكر جارتي وزميلتي الطيبة لانها كانت سبب لمنحي كل هذه الدعوات الطيبة في ليلة مفترجه"

واستكمل المليجي:"كثير من التعليقات عن ان الفن شلليه ووا

سطه وغدار ولازم يكون فيه شغل تاني ومصدر اخر للدخل، وده مش عيب طبعا، وفيه فاكرين اننا بنتسول الشغل علي المنصات الاجتماعيه، مش عارف هو يقصد مين، طلب الشغل مش عيب لا على العام ولا على الخاص بس تعبير "تسول" غير لائق.. أرجو من المواقع والمنصات إزالت المنشور وعدم تداولة .. أنا أحب جميع مخلوقات الله ولم أطلب من أحد مساعدة مع انها أشياء مشروعة عند البشر ولا تعيب أحد.. شكرا واسف لكل الأصدقاء والصحفيين من استطعت الرد عليه ومن لم استطع.. وتمنياتي للجميع بالسعاده والنجاح".

شكر هشام المليجي لجمهوره وكل المهتمين بأمره

نشر المليجي عدد من المنشورات من خلال حسابه الرسمي على فيسبوك، شكر فيها الجمهور على دعمه، الصحفيين على إهتمامهم به، وأعتذر عن أي مقابلات أو مداخلات تليفونية في البرامج، فكتب:"شكرا جزيلا للاساتذه الصحفيين والمواقع للاهتمام وبرجاء تقبل اعتذاري عن اي مقابلات او مداخلات او لقاءات لايف .. كل الحب والاحترم"، وجاء بعدها وقال:"شكرا جزيلا لكل الداعمين والمحبين ربنا يحفظكم ويبارك لكم دمتم لي ولكل محتاج للدعم".