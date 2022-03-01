/682557/غدا--إنطلاق-فعاليات-مؤتمر-اتحاد-الصناعات-بالأقصر

تستضيف محافظة الاقصر، غدا الأربعاء، فعاليات مؤتمر التنمية المستدامة فى دورته الثانية الذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية وجمعية الاورمان ، بحضور 7 وزراء ولفيف من رؤساء البنوك ، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ، وممثلو المنظمات الدولية ومحاضرين من جامعات أمريكية وأوروبية. ويحمل المؤتمر شعار « الاستدامة والتحولات الاقتصادية والاجتماعية ».

ويقام المؤتمر تحت رعاية المهندس مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأعلن رئيس اتحاد الصناعات المصرية ، ان مؤتمر اتحاد الصناعات المصرية وجمعية الاورمان الثانى للتنمية المستدامة تستضيفه مدينة الاقصر في الفترة من يوم 2 وحتى 5 مارس المقبل وسوف يستضيف 7 من أكبر خبراء العالم في مجالات التنمية وهو استكمالا للدورة الأولى الناجحة للمؤتمر التى عقدت في عام 2020.

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أن مؤتمر اتحاد الصناعات المصرية وجمعية الأورمان الثانى للتنمية المستدامة سوف يناقش 5 محاور اساسية تبدء بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية الهامة الناتجة عن التغير البيئ العالمى والأزمات الاقتصادية والمالية، وكيفية الإدماج الاجتماعى والابتكار الاجتماعى فى مفترق طرق لجميع أنشطتنا لمواجهة التحولات الاجتماعية، ودور المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص فى تنفي أهداف التنمية المستدامة وتأثيرها على رؤية مصر 2030، وكيفية ايجاد حلول مبتطرة تفضى الى القيم العالمية للسلام والكرامة الانسانية والمساواة بين الجنسين واللاعنف وعدم التميز.

7 وزراء يزورون الأقصر غداً

وأضاف “ألهم” أنه سيتم توضيح التحديات التى تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى مصر. وأكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان أن المؤتمر في نسخته الثانية حول التنمية المستدامة، يستهدف التعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية لخلق شراكات ايجابية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية بهدف تنفيذ مشاريع المسؤلية الاجتماعية للشركات التي تستجيب الاحتياجات الفعلية للمجتمع مع مراعاة رؤية مصر 2030، بالاضافة الى ابراز دور الاستدامة فى تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية ورفع الانتاجية وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والتنموية وبيان الانعكاسات الايجابية لتطبيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات لتحقيق الرفاهية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية .

يأتى ذلك فى إطار خطة مجلس الوزراء لتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.