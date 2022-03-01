بدرية طلبة تفتح النار على طليق منة عرفة: «مريض شهرة و قليل الأدب»

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شنت الفنانة الكوميدية بدرية طلبة هجومًا واسعًا على الفنان محمود المهدي طليق الفنانة الشابة منة عرفة، وذلك بعد حالة الجدل التي أثارها مؤخرًا بتطاوله على النجمة القديرة إلهام شاهين والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

دوت الخليج يرصد هجوم الفنانة بدرية طلبة على محمود المهدي طليق منة عرفة.

كتبت طلبة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "عايز تتشهر؟ أطلع أشتم فنان.. عايز شهرة أكتر أشتم الوسط الفني، عايز شهرة اكتر واكتر؟ لايڤات كتير وأشتم.. بتشتغل ايه؟ ممثل بنتج لنفسي بفلوسي".

وتابعت: "متجوز مين؟ ممثلة.. طب بعد اللايڤات والشتيمة أتشهرت ؟ لالا طب عملت أيه؟ طلقت مراتي الممثلة! بجد والا زى كل مرة؟ مش عارف هسألها انا مش فاضى.. بتعمل أيه؟ انا طالع لايف يمكن المرة دى أتشهر".

وأضافت: "لما الوسط الفني بالبشاعه دى بتتمحك فيه ليه يا

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