/682568/محلية-النواب-تتفقد-مجمع-الصناعات-المتوسطة-والصغيرة-بأسيوط

تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، برفقة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال الزيارة الميدانية التى تنظمها اللجنة للمحافظة اليوم، مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب.

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وأكد وفد لجنة الإدارة المحلية على ضرورة الانتهاء من كل الأعمال الخاصة بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة لطرح الوحدات.

ويتكون مجمع الصناعات من 272 وحدة صناعية ومنطقة إدارية تجارية ومنطقة خدمية تم إ قامتها على مساحة 71.4 فدان، ومساحة الوحدة تبلغ من 450 إلى540 متر، وتضم خدمات المجمع مسجدا ومبني إداري و مطعم وكافتيريا و معارض ومنافذ بيع وسوبر ماركيت وبنك.

محلية النواب تتفقد مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة بأسيوط

ويأتى إنشاء مجمع الصناعات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتنمية الصعيد وتوفير فرص العمل للشباب وجذب استثمارات جديدة وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030 .

ووفقا للمشروع يشمل نشاط القطاعات الصناعية فى المجمع، أنشطة صناعات معدنية وكيماوية ودوائية وجود وصناعات غذائية وهندسية.

ووفقا للقائمين على تنفيذ المشروع المنطقةالصناعية كاملة الترفيق كما تتمتع بموقع متميز، حيث تبعد عن ميناء سفاجا ب460 كيلو وعن ميناء السويس ب550 كيلو وعن مطار أسيوط ب40 كيلو وعن مطار القاهرة ب550 كيلو وعن محطة سكة حديدأسيوط ب16 كيلو.

كما تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومحافظ أسيوط، مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة محطة المياه التشيكى بحى شرق مدينة أسيوط بتكلفة إجمالية 240 مليون جنيه وبطاقة استيعابية 51 ألف م3/يوم لخدمة مدينة أسيوط والتوسعات العمرانية لها، ومن المتوقع أن تدخل المحطة الخدمة تجريبيا خلال العام الجاري.

وتبلغ مساحة المحطة 26048 متر، وتضم المحطة مبنى للمعمل المركزي يضم 4 معامل رئيسية للتحليل العضوى وغير العضوى والبكتريولوجى، كما تضم المحطة مركزا لخدمة العملاء ومركزا للتأهيل والتدريب وصالة مرشحات تضم 8 مرشحات ومأخذ جديد وعنبر طلمبات عكرة وغير العكرة، وعنبر كلور وعنبر شبة.

وشهدت الجولة داخل المحطة تفقد الأعمال الإنشائية الجارى تنفيذها بمحطة المياه التشيكى، واستمع الوفد لشرح تفصيلى لمكونات المحطة القديمة وما تم تنفيذه من أعمال إحلال وتجديد والأعمال التى سيتم الانتهاء منها خلال الفترة القادمة لتضاعف الطاقة الاستيعابية للمحطة من 200لتر/ث إلى 600لتر/ث طبقًا للتوسعات والأعمال الجارية.

كما تفقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب واللواء عصام سعد، مشروع الإسكان الاجتماعى بقرية عرب العوامر بمركز أبنوب، والذي يضم 12 عمارة سكنية وكل عمارة 20 وحدة سكنية يتم تمليكها على 60 سنة.

وأوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بالعمل على توفير وسائل مواصلات للمنطقة وتوفير الخدمات اللازمة للسكان.

ويضم وفد لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، والنائبين محمد الحسينى ومحمد وفيق، وكيلى اللجنة، وعمرو درويش _ أمين سر اللجنة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنواب: محسن أبو سمنة، فايزة صالح، ريهام عبد النبى السيد، أعضاء اللجنة، ومن أمانة اللجنة كل من أحمد حشيش، ومحمد بركات.

ويرافق الوفد البرلماني فى الزيارة اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن الجمل، مدير الاتصال السياسى والشئون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثل وزارة الإسكان.