/682569/السجن-7-سنوات-لميكانيكى-قتل-ابنه-بالدقهلية

قضت الدائرة الثامنة، بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد 7 سنوات لأب متهم بالتعدي علي ابنه بالضرب، وتعريض حياته للخطر، وذلك بعد قيامه بإلقائه من شرفة المنزل بعد أن عاقبته المحكمة في جناية مماثلة بالسجن 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ لارتكابه ذات الفعل مع ابنته إلا أنه عاود ارتكاب الفعلة مرة أخري مع ابنه .

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية ‏كل ‏من المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد الديب، والمستشار محمد حسن عاشور، ‏وأمانة ‏سر ‏محمد عبدالهادي، في القضية رقم 10463 لسنة2021 جنايات ميت غمر والمقيدة برقم كلي 2814 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة، وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة قد أحال خالد.ر.إ.م.ا (28 سنة - ميكانيكي)، مقيم بندر ميت غمر محافظة الدقهلية، لأنه في يومي 4، 5 أكتوبر من عام 20121 بدائرة قسم ميت غمر، شرع في قتل ابنه المجني عليه حسين الذي لم يتجاوز عمره ثماني عشر سنة -عمدا- بعد أن كال له عدة ضربات بواسطة «حزام»، ودفعه من شرفة مسكنه فسقط أرضًا محدثا إصابته قاصدًا إزهاق روحة.

جنايات المنصورة تنظر قضية قاتل ابنه

ووجهت النيابة العامة للمتهم إتهامًا بتعريض حياة الطفل للخطر حال كونه من أصوله -والده- كما أحرز حزام دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية. كما أدلت نعيمه.ا.ا.ا (25 سنة-الأم)، بشهادتها أمام النيابة العامة، باعتياد زوجها المتهم بتعريض حياة أولادها للخطر وذلك بالتعدي عليهما بالضرب، والإيذاء البدني الجسيم لهما، وعلى أثر ذلك قام المتهم بالتعدي على المجني عليه وإلقاءه من شرفة المنزل. وأكدت تحريات المباحث الجنائية التي أجراها النقيب أحمد الجميلي، معاون مباحث قسم ميت غمر، بصحة ارتكاب المتهم للواقعة وفق تصوير شهود الإثبات.

قتل صديقه بسبب الهزار

لقى طالب مصرعه إثر تأثره بحروق متفرقة نتيجة قيام صديقه باشعال النيران به، وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطاراً من قبل من قبل مأمور قسم شرطة المنزلة، أفاد مصرع طالب متأثراً بحروقه داخل المستشفي الدولى بالمنصورة، وعلى الفور تحركت قوة أمنية نحو موقع البلاغ، والتى قامت باستدعاء النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية الازمة حيال الأمر واستخراج تصريح الدفن.

وروى شهود عيان، أن المجنى عليه ويدعى “ محمد. ع” 14 عام طالب، كان جالساً مع أحد أصدقائه، وأنا الجانى قام بسكب مادة سريعة الاشتعال على ملابسه مشعلاً النيران به، واتهم شهود العيان واتهم شهود عيان صديقة ويدعى «محمد.ع»، 16 سنة، يعمل ميكانيكي، وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.