عاجل- لحظة عودة المصريين من أوكرانيا على الطائرة فى رومانيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - استقل المصريون العائدون من أوكرانيا، الطائرة المصرية، لنقلهم إلى الوطن، من العاصمة الرومانية بوخارست.

وأقلعت بعد ظهر اليوم طائرة مصر للطيران المتجهة إلى بوخارست، لعودة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا إلى أرض الوطن، على متن الطائرة.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.