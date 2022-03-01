مطار القاهرة يستعد لاستقبال الطلاب العائدين من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المصادر أن طائرة إير كايرو من طراز إيرباص 330 A، والتى تحمل حروف SU-BTM، قد أقلعت ظهر اليوم، لإجلاء الطلبة والرعايا المصريين من مطار بوخاريست فى رومانيا، وأضافت المصادر الطائرة تسع عدد مقاعدها 180 راكبًا، وتعود إلى أرض الوطن مساء اليوم وتم التنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات وصول الطلبة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.

كما صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه سيتم بعد ظهر اليوم إقلاع طائرة مصـــر للطيران المتجهة إلى بوخارست، لعودة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا إلى أرض الوطن، على متن الطائرة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أنه فور صدور التوجيهات الرئاسية، قامت رئاسة مجلس الوزراء بإجراء التنسيقات اللازمة مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية فى الدول المعنية، ووزارتى الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والطيران المدنى، وتم ترتيب إرسال الطائرة التى ستنقل الطلبة المصريين من بوخارست.