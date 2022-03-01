شباب النواب تطالب بالتوسع في الخدمات المقدمة للاعبين ذوي القدرات الخاصة..ووزير الرياضة يوافق علي انشاء قاعة مغطاة بسوهاج 

/682570/شباب-النواب-تطالب-بالتوسع-في-الخدمات-المقدمة-للاعبين-ذوي-القدرات-الخاصةووزير-الرياضة-يوافق-علي-انشاء-قاعة-مغطاة-بسوهاج

تفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، عدد من مراكز الشباب بمحافظة سوهاج وذلك للوقوف علي أهم المتطلبات التي يحتاجها شباب المحافظة .

دوت الخليج

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وقامت اللجنة بزيارة نادي سوهاج، حيث طالب النائب محمد لبيب ، عضو لجنة الشباب، بضرورة احلال وتجديد حمام السباحة الموجود بالنادي، خاصة انه مغلق منذ فترة ليست قصيرة .

وعقب الدكتور اشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب، ﻿بأن الوزارة حريصة علي حل جميع المشكلات التي تواجه الشباب، وسيتم عرض ذلك الأمر علي قطاع الرياضة بالوزارة البحث عن آلية سريعة لتشغيل حمام السباحة.

واكد البجرمي لوفد لجنة الشباب، أن الدكتور أشرف صبحي وافق علي اعتماد انشاء صالة مغطاة بنادي سوهاج، وذلك لمساعدة الشباب علي ممارسة الالعاب الرياضية المختلفة .

فيما طالب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، بالتوسع في الخدمات المقدمة للرياضين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص أماكن لهم في مختلف الاندية ومراكز الشباب لتشجيعهم علي ممارسة الرياضة، وذلك بعدما طالبه بعض اولياء الأمور بالاهتمام بابنائهم من ذوي الاعاقة.

كما شدد رئيس لجنة الشباب ، علي ضرورة الاهتمام باللاعبين المميزين من ذوي القدرات الخاصة ومنحهم الفرصة للانضمام الي الفرق المشاركة في مسابقات ، خاصة انهم لديهم قدرة علي تحقيق انجازات كبير، وكما تفقدت اللجنة نادي

وواصلت اللجنة جولاتها بتفقد مركز شباب العيساوي شرق ، وطالب النائب محمد لبيب بانشاء ملعب متعدد الاغراض لخدمة الشباب ، فضلا عن بناء سور لمركز الشباب ، وهو ما عقبت عليه وزارة الشباب بأنه جاري العمل في انشاء السور ، علي أن يتم انشاء ملعب اكليرك لخدمة الشباب .

ويضم وفد لجنة الشباب، كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة، والنواب درويش مرعي، أسامة عبدالعاطي، أحمد الشناوي، ولاء عبدالفتاح، هادية حسني، أية مدني، محمد لبيب، وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة