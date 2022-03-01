/682575/محافظ-بورسعيد-يتفقد-مشروعات-المنطقة-الصناعية-لدعم-الاستثمار-بالمحافظة

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مصنع ليوتكس و مصنع إنتاج البطانيات بجنوب بورسعيد، وذلك خلال جولة محافظ بورسعيد مع أحد رجال الأعمال من دولة الصين "، للتعرف على الفرص الاستثمارية بجنوب بورسعيد وبحث التعاون بين الجانبين في المجال الصناعي، وأشاد محافظ بورسعيد ورجل الأعمال الصيني بمنتجات مصنعي ليوتكس و البطاطين، و جودة ومعدلات الإنتاج، وأكد المحافظ أن جنوب بورسعيد شهد صناعات تعمل على دعم السوق المحلي ويوفر صناعة محلية مهمة، لافتا أن هذه الصناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية، وتسهم فى الارتقاء بالمستوى الصناعي، و التقى المحافظ بعدد من العاملين بالمصنعين ، للتأكد من توفير كافة سبل الراحة للعاملين بمصانع المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، كما تم تفقد خطوط ومراحل الإنتاج والأقسام المختلفة.

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، اليوم، المستشار عمرو مدكور مساعد وزير التموين، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة مستجدات العمل بقطاع التموين ببورسعيد، بحضور الاستاذ ناصر ثابت وكيل وزارة التموين، والاستاذ تامر الجزار مسئول شركة سمارت بالقاهرة.، والاستاذ مسعد خضير مسئول شركة سمارت فرع بورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد بالسيد مساعد وزير التموين، و ناقش المحافظ مع مساعد وزير التموين، عددا من الموضوعات المتعلقة بمدى توافر احتياجات المحافظة من السلع الغذائية والاستراتيجية الهامة ببورسعيد، وانتظام العمل بمصانع إنتاج المواد الغذائية والخطط المستقبلية لدعم قطاع التموين بالمحافظة.

ووجه محافظ بورسعيد، الشكر لوزير التموين على اهتمامه بتنمية ودعم قطاع التموين ببورسعيد، بما يحقق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين ويتماشى مع التنمية التي تشهدها بورسعيد فى كل المجالات، مؤكدا أن القطاع التمويني شهد تطورا غير مسبوق بمحافظة بورسعيد مما أهله للحصول على مراكز متقدمة في مسابقة التميز الحكومي، و ذلك لتحقيق خدمات أفضل للمواطنين في المقام الأول.

الغضبان يشهد خطة تدعيم الاستثمار ببورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، أحد رجال الأعمال، قادماً من الصين،بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون بين المحافظة والمستثمرين بما يساهم في إقامة المشروعات الصناعية المتنوعة التي تدعم خطة التطور الصناعي ببورسعيد، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة والمستشار ابراهيم عبد الغفار مستشار المحافظة للاستثمار.

وحرص محافظ بورسعيد على عرض فيلم تسجيلي بعنوان «حلم جديد»، لإبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كافة المجالات، متناولا الحديث حول الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة ببورسعيد، وأشار محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية، بعد دخول صناعات للمرة الأولى ببورسعيد، حققت نجاحات كبيرة بعد غزو منتجاتها الأسواق المحلية والعالمية.