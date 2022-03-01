/682578/التشكيل-الرسمي-لفاركو-أمام-الأهلي-في-الدوري-المصري

أعلن مجدي عبد العاطي المكدير الفني لنادي فاركو، تشكيلة فريقه لمواجهة الأهلي ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويريد فاركو تحقيق نتيجة إيجابية على ملعبه، بينما يسعى الأهلي للفوز ليعتلي صدارة الدوري المصري الممتاز، وخطفها من بيراميدز.

تشكيل فاركو أمام الأهلي

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : عبد الله بكرى _ أحمد عبد العزيز “مودي” رامي صبري.

خط الوسط : عزمي غوما _ جيفرسون اينكادا _ سوكاري _ محمود حمادة_ أحمد الصغيري.

خط الهجوم : شكري نجيب _ عمرو جمال.

ويجلس على مقاعد البدلاء :

محمد سعيد “شيكا” _ عبد الناصر محمد “دي ماريا” _ علي بهيج _ أحمد شريف _ محمود جهاد _ أحمد عوض _ محمود عماد _ رزقي حمرون _ محمد أسامه.

تشكيل الأهلي أمام فاركو:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة، حمدي فتحي، محمد عبدالمنعم

خط الوسط: علي معلول، عمرو السولية، محمد هاني

خط الهجوم: محمد مجدي افشة، ميكسوني، احمد عبدالقادر، محمد شريف

قائمة الأهلي لمواجهة فاركو بالدوري:

وضمت قائمة الفريق ٢٢ لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير.

واستبعاد موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي مدافع الفريق ياسر إبراهيم، وخرج من القائمة صلاح محسن وأكرم توفيق وعمار حمدي وبدر بانون وأيمن أشرف للإصابة، ومحمود متولي ووليد سليمان لعدم الجاهزية.

نتيجة مباراة الأهلي وصن داونز

حقق فريق صن داونز الجنوب إفريقي السبت، الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة 1/0، على ستاد "القاهرة"، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بدروي أبطال أفريقيا.

وأستحوذ النادي الأهلي على مجريات الشوط وكان له الأفضلية، وهاجم ببعض الهجمات التي شكلت بعض الخطورة، ولكن تألقت دفاعات صن داونز وحافظوا على نظافة شباكهم.