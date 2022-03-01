عقوبات وحوافز.. مجلس الشيوخ يضع حلاً جذريًا لإنهاء أزمة الزيادة السكانية.. فيديو

قال الدكتور محيي حافظ، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن اللجنة أحيل إليها مقترح بدراسة قضية الزيادة السكانية؛ وتم تشكيل لجنة من الصحة وحقوق الإنسان، حيث تم استضافة 7 وزراء ومفتي الديار وموفدين عن الكنيسة والأزهر، على مدار 3 شهور.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن هذا اللقاءات تم الاستماع فيها لأراء العديد من الجهات المعنية من أكثر من 35 دراسة قدمت منذ عام 1950 حتى الأن؛ وخلصنا إلى عدة أمور هامة.
وتابع أنه تم دراسة تجارب 6 دول استطاعت تحقيق انخفاض معدل النمو السكاني وتم ربط هذه الأمور بالخطة المقترحة للدولة 2030 ورؤية مصر بخصوص الزيادة السكانية «هذه المشكلة السكانية كما عرفها المسئولين هي الأخطر بعد الإرهاب».
وعن طرق العلاج، لفت إلى أنه سيتم عرض الحل الجذري لهذا الموضوع على الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، موضحًا أن هذا الحل سينهي هذا المشكلة في مصر عبر دراسة أوضحت أن العالم مقسم ثلاث أقسام في هذا الصدد فهناك من فرض عقوبات، وهناك دول استخدمت السطوة الدينية (إيران التي قامت بغسيل مخ للمواطنين)، وهناك دولة مثل اليابان اتخذت نهج تنمية الأسرة بشكل إيجابي.
ولفت إلى أنه تم الجمع بين التشريعات التي يجب أن تغلظ وليس عقوبات «أمور متعلقة بالقوانين الموجودة فعليًا، واسترشدنا بالمؤسسة الإسلامية والمسيحية ولقينا تطابق هائل، وقالوا إن تحديد النسل أمر جائز»، مؤكدًا أنه سيتم العمل على محور تنمية الأسرة لحل هذه القضية.
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