/682589/في-ربع-ساعة-محمد-شريف-وأفشة-يسجلان-ثلاثية-للأهلي-بشباك-فاركو-فيديو

سجل النادي الأهلي ثلاثة أهداف في أول ربع ساعة من عمر المباارة، عن طريق محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، في شباك فاركو ليعطي الأفضلية لفاركو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء هدف محمد شريف من خلال تمريره من الجانب الأيسر يلتف عليها شريف ويسكنها الشباك على يمن محمد صبحي.

"أسد الجزيرة يزأر"



محمد شريف يفتتح أهداف المباراة لصالح الأهلي ⚽️



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وجاء هدف أفشة من خلال تمريرة طولية متقنة من وسط الملعب الدفاعي للفريق عن طريق رامي ربيعة بإتجاه محمد مجدي أفشة المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي فاركو والذي تمكن من ترويض الكرة لينفرد بالمرمى ثم أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وجاء هدف أفشة الثاني له في المباارة والثالث للأهلي في الدقيقة الثالثة عشر من خلال انطلاقة مميزة من محمد هاني على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء مرت من تحت أقدام محمد شريف لتصل إلى محمد مجدي أفشة الذي سددها بسهولة إلى داخل الشباك.

ويلتقي الأهلي وفاركو في لقاء الجولة الحادية عشر من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يدخل الأهلي لقاء اليوم وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 22 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز السابع، برصيد 15 نقطة.

تشكيل الأهلي أمام فاركو:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة - حمدي فتحي - محمد عبدالمنعم.

خط الوسط: علي معلول - عمرو السولية - محمد هاني.

خط الهجوم: محمد مجدي افشة - ميكسوني - أحمد عبدالقادر - محمد شريف.

تشكيل فاركو أمام الأهلي

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : عبد الله بكرى - أحمد عبد العزيز “مودي” - رامي صبري.

خط الوسط : عزمي غوما - جيفرسون اينكادا - سوكاري - محمود حمادة - أحمد الصغيري.

خط الهجوم : شكري نجيب - عمرو جمال.

قائمة الأهلي لمواجهة فاركو بالدوري:

وضمت قائمة الفريق ٢٢ لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير.