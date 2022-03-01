«بمشاركة نواب التنسيقية فى مجلسي النواب والشيوخ ووزير الشباب»..بدء مراسم عزاء الدكتور يوسف شعبان بمسجد آل رشدان

/682590/بمشاركة-نواب-التنسيقية-فى-مجلسي-النواب-والشيوخ-ووزير-الشباببدء-مراسم-عزاء-الدكتور-يوسف-شعبان-بمسجد-آل-رشدان

بدء مراسم عزاء الدكتور يوسف شعبان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي وافته المنية يوم الأحد الماضي، إثر اصابته بمتحور اوميكرون، بمسجد ال رشدان بالقاهرة، بمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حيث شاركت النائبة الدكتورة غادة على، والنائب محمد اسماعيل، والنائب أحمد مقلد، والنائب محمد السباعي.

دوت الخليج

مراسم عزاء الدكتور يوسف رشدان

وكانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نعت، الدكتور يوسف شعبان عضو التنسيقية، الذي وافته المنية فجر الأح .

وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأحر التعازي لأسرة وأعضاء التنسيقية في وفاة الفقيد، داعين الله أن يتقبله في الصالحين.

نعى نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور يوسف شعبان عضو التنسيقية، الذي وافته المنية فجر اليوم.

وقالت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب،” لا اله الا الله ، انتقل إلى جوار الرفيق الأعلى الزميل الخلوق المحترم دكتور يوسف شعبان ، اللهم تغمده بواسع رحمتك انا لله وانا اليه راجعون”. وأضاف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،”بنفوس راضية، نحتسب عند الله، المغفور له بإذن الله، الزميل الدكتور يوسف شعبان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي توفاه الله صباح اليوم إثر أزمة صحية.

وقرر عمرو درويش إيقاف أي نشر لأي فاعليات أو تحديثات علي صفحتة الشخصية والرسمية لمدة ٣ أيام، تنتهي صباح يوم الأربعاء القادم الموافق٢٠٢٢/٣/٢، مضيفا” أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يحفظ أمتنا ووطننا سالمين”.

وقال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، “ إنا لله وإنا إليه راجعون..أنعي صديقى وزميلي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور يوسف شعبان، اللهم اغفر له وأرحمه وأسكنه فسيح جناتك و ألهم أهله الصبر والسلوان”.

وأضاف النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور يوسف شعبان عضو التنسيقية ، والذي وافته المنية فجر اليوم..داعين الله أن يتقبله في الصالحين”. وقال النائب طارق الخولي،“ زميلى وأخي الدكتور يوسف شعبان في ذمة الله .. رحمة الله عليه كان عظيم الخلق .. أسألكم الدعاء له”. وقالت الدكتورة شيماء عبد الإله، المتحدث الرسمي بإسم تنسيقية شباب الأحزاب، مسئول المنتديات بالتنسيقية،” رحمة الله على زميلنا الخلوق الخدوم بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور يوسف شعبان عضو التنسيقية ، والذي وافته المنية فجر اليوم”.

وأضاف النائب احمد فتحي،” إنا لله وإنا إليه راجعون ، أنعي صديقى وزميلي المحترم بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الدكتور يوسف شعبان ، اللهم اجعل علمه وعمله فى ميزان حسناته اللهم اغفر له وأرحمه وأسكنه فسيح جناتك”. وقالت النائبة رشا فايز، “ إنا لله وإنا إليه راجعون، الزميل الدكتور يوسف شعبان في ذمة الله، اللهم ارحمه واغفر له واعفُ عنه”.

وقال النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ، “مهما بلغت قوة الشجرة ومتانتها، ولو تشعبت جذورها، فإن أحدًا لن يستطيع مجابهة الأقدار ومقاومة الطبيعة. تتساقط الأوراق رغمًا عنا، تاركه فراغًا في الفرع وألمًا في الغصن”. وأضاف عضو الشيوخ، “وداعًا الزميل الجميل د. يوسف شعبان، الشاب الطموح، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذي رحل فجأة ليرقد في سلام يليق به، وكأنه كُتب علينا دوريًا أن يرحل الجميع دون وداع. خالص التعازي للجميع”. وقال النائبة مرثا محروس، “ تتوالى سقوط أوراق شجر الاحباء دون تفرقة بين سن ودون سابق إنذار ليحصد المرض اللعين احد انقي شباب جيله يوسف شعبان الذي رحل الي سماء الراحة بعد إصابته بأميكرون ليستريح من عناء المرض نهائيا مجددا برحيله وجع الفراق وتاركأ اثرأ في نفس كل من يعرفه..سلاما لروحك”.

وقال النائب محمد إسماعيل،”زميلى وأخي الدكتور يوسف شعبان في ذمة الله .. رحمة الله عليه كان عظيم الخلق .. أسألكم الدعاء له”.

وأضاف المهندس طاهر أبو زيد، عضو التنسيقية ، “الطيبون يرحلون سريعا.. ولا نقول الا ما يرضي الله، رحل الي جوار ربه الزميل العزيز طيب الذكر والسيرة الخلوق يوسف شعبان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اللهم ارزقه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، البقاء والدوام لله”. وقال اسلام أنور، عضو التنسيقية، “ ان القلب ليحزن والعين تدمع وانا لفراقك لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي الله توفي الصديق والأخ الغالي يوسف شعبان”.

وأضاف الدكتور حسام الدين محمود، “البقاء لله وحده لاحول ولاقوة الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون توفى الي رحمة الله الزميل والاخ العزيز الدكتور يوسف شعبان، أشهد أنني لم أراه إلا طيب الخلق ، اللهم في ليله الاسراء والمعراج تقبله بقبول حسن وادخله مدخل صدق واغفر له وارحمه واسكنه جنات النعيم وانا لله وانا اليه راجعون”. وقالت داليا التلحاوي،” انا لله وانا اليه راجعون انتقل إلى رحمة الله تعالى في ليلة الاسراء والمعراج الزميل الخلوق المحترم دكتور يوسف شعبان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين و خريج البرنامج الرئاسي”.

يذكر أن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، نعت الدكتور يوسف شعبان، صباح اليوم، مضيفةط بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور يوسف شعبان عضو التنسيقية ، والذي وافته المنية فجر اليوم”. وتقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأحر التعازي لأسرة واعضاء التنسيقية في وفاة الفقيد.