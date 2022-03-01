/682592/شركات-ومواقع-عالمية-تحظر-بث-قنوات-روسية-في-خدامتها--من-بينهم-نتفليكس-ويوتيوب

قامت دولة روسيا بضرب الدولة الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي، وتدمير القواعد العسكرية لها، بسبب الخلافات الناشبة بين الدولتين على حلف الناتو، مما أدى إلى تفاعل كبرى الشركات العالمية كما سنعرض لكم في هذا التقرير.

دوت الخليج يرصد ردود الفعل لدى كبرى الشركات العالمية على الحرب الروسية الوكرانية

نتفليكس تمنع عرض القنوات الروسية

حذرت منصة نتفليكس الرقمية عرض أي قنوات أو أعمال روسية من خلالها، كرد فعل على ما صدر من روسيا تجاه أوكرانيا وتدميرها وتشرد مواطنيها وتهجيرهم من بيوتهم دون ذنب.

يوتيوب يغلق القنوات الروسية

أغلق موقع الفيديوهات يوتيوب، جميع القنوات الروسية في أي بلد أوروبي، وذلك لما بدر من روسيا من فعل مذموم في حق المواطنين الأوكرانين، في تدمير منازلهم وتشريدهم.

شركتي سوني وديزني يوقفان إنتاج الأفلام الروسية

وقفتا شركتي سوني وديزني لللإنتاج، جميع الأفلام المقرر عرضها في روسيا، بعد ما قامت به القوات الروسية بتدمير البنية التحتية للقوات الأوكرانية، والإضرار بأوكرانيا ومن فيها.

مطالبة وزير التحول الرقمي منع الدعايا الروسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

خاطب ميخائيل فيدوروف وزير التحول الرقمي في أوكرانيا، جميع منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسهم شركة ميتا المسؤلة علن موقعي فيسبوك وإنستجرام، بمنع أي دعايا روسية للوصول إلى الشباب الأوكراني؛ لحمايتهم من الوقوع في فخ النازية التي تعمل عليه روسيا هذه الفترة، كما خاطب أيضًا شركة يوتيوب، وذلك كان يوم السبت الماضي، الموافق 26 فبراير المنقضي.

أوكرانيا تناشد نتفليكس بمنع خدماتها عن روسيا

كما ناشد الوزير الأوكراني منصة نتفليكس الإلكترونية بمنع خدماتها عن روسية، لتصعيب وصول الدعاية الروسية التي وصفها بالنازية، للوصول إلى المفكرين الأوكرانين وتشويه أفكارهم والعبث بعقولهم عبر القوى الناعمة.

وأشار فيدوروف أن روسيا تجد صعوبة هذه الفترة في الوصول إلى آبل بلاي.

الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا

ضربت القوات الروسية فجر اليوم 24 فبراير 2022، القواعد الجوية الأوكرانية، وقامت بتدمير البنية التحتية العسكرية لديها؛ وذلك أعتراضًا من روسيا على وجود حلف الناتو على حدودها أو داخل أرضها، ومن حينها والأجواء السياسية واللإقتصادية والفنية أيضًا متأثرة بما حدث.