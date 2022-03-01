682593 /682593/من-النار-للدار-مصر-الكبيرة-تعيد-أبنائها-من-أوكرانيا-صور 08:09 م - الثلاثاء 1 مارس 2022 أقلعت منذ قليل طائرة شركة ايركايرو التابعة لوزارة الطيران المدني رحلة رقم SM 3832 من طراز ايرباص A320 وعلى متنها ١٨١ راكباً (١٧٥ من الطلاب المصريين و٦ من فريق الهلال الأحمر والحجر الصحى ) متجهة إلى مطار القاهرة لعودة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا إلى أرض الوطن، وياتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة ، إقلاع رحلة "ايركايرو" إلى القاهرة وعلى متنها الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا هذا وقد تم إنهاء كافة إجراءات تشغيل الرحلة بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وكافة الجهات المعنية ، ومن المقرر أن تصل الرحلة في العاشرة والنصف مساء اليوم إلي مبني الركاب رقم ١ بمطار القاهرة الدولي. تابع موقع دوت الخليج علي

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