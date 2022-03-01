/682596/بدء-مراسم-عزاء-الكاتب-الصحفي-محمود-الكردوسي-عضو-مجلس-الشيوخ-بمسجد-آال-رشدان

بدأت منذ قليل مراسم عزاء، الكاتب الصحفي، محمود الكردوسي، عضو مجلس الشيوخ، الذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي، بعد صراع مع المرض، بمشاركة عدد من الكتبا الصحفيين، وأعضاء مجلس الشيوخ، حيث شارك النائب محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، والكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير موقع مصرواي، والنائب مصطفي بكري،والمستشار صلاح حسب الله .

دوت الخليج

مراسم عزاء محمود الكردوسي عضو مجلس الشيوخ

وكان النائب محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ، أعلن على صفحته الشخصية فيس بوك، وفاة الكاتب الصحفى محمود الكردوسي وذلك بعد معاناة مع المرض.

جاء ذلك عبر صفحته الشخصية فيس بوك قائلا:” لا اله الا الله ..توفى الى رحمة الله الصديق العزيز الكاتب الصحفى محمود الكردوسي..اللهم اجعل عذابه فى مرضه شفيعا له يوم القيامة..اللهم اغفر له وارحمه بحق دفاعه عن بلده فى اصعب الاوقات ..اللهم صبر اسرته وابنتيه واصدقائه وقرائه”.

هذا ونعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الكاتب الصحفى الكبير محمود الكردوسي عضو المجلس و رئيس مجلس ادارة جريدة الوطن الذى وافته المنية بعد صراع مع المرض، مؤكدا أن الفقيد أفنى حياته فى خدمة الوطن.

وأضاف المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: فقدنا أحد أهم رموز الصحافة الوطنية المخلصة و الذى أفنى حياته طيلة ٣٦ عاما فى الدفاع عن بلده واضعا مصلحتها فوق أى اعتبار و أنه كان إعلاميا بارزا و رجلا وطنيا من طراز فريد.

داعيا المولى عز و جل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و أن يدخله فسيح جناته و أن يلهم اهله و ذويه و الأسرة الصحفية الصبر و السلوان.