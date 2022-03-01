أول وافد مصري من أوكرانيا لـ دوت الخليج: الدولة لم تتخلى عن أبنائها في أوكرانيا وضمنت لنا الوصول الآمن.. فيديو

/682597/أول-وافد-مصري-من-أوكرانيا-لـ-تحيا-مصر-الدولة-لم-تتخلى-عن-أبنائها-في-أوكرانيا-وضمنت-لنا-الوصول-الآمن-فيديو

تواصل موقع دوت الخليج مع الطالب أحمد أبو بكر أول وافد من أوكرانيا، والذي أكد أن الجالية المصرية ألقت اهتمام كبير بمواطنيها خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية .

دوت الخليج

وقال الطالب أحمد أبو بكر عبر بث مباشر أجراه الزميل محمد أسعد مراسل موقع دوت الخليج بقنا:" أقوم بدراسة الطب في اوكرانيا، والحرب بدأت فجر يوم الخميس 24 فبراير، حيث تم العمل على توفير الاموال بالاضافة إلى انه تم التواصل مع اقربائنا لإرسال اموال بشكل أكبر من أجل تحمل تكاليف السفر، ناهيك عن ارتفاع تكاليف السلع وشحها من الأسواق".

أول وافد مصري من أوكرانيا: الدولة المصرية لم تتخلى عن أبنائها في أوكرانيا وضمنت لنا الوصول الآمن

ونوه:" عبرنا الحدود الاوكرانية عن طريق رومانيا ، وتم استقبالنا قي رومانيا من قبل المواطنينن.. هناك تم توفير باص من أجل التحرك نحو العاصمة وتم استقبالنا من قبل السفارة المصرية بعد ذلك".

السفارة المصرية قامت بتسهيل التنقل الامن عبر الحدود للخروج من اوكرانيا

وتابع الطالب أحمد أبو بكر:" السفارة المصرية قامت بتسهيل التنقل الامن عبر الحدود للخروج من اوكرانيا، ولم تتخلى عننا في وقت موجها الشكر للقيادة السياسية والذي أولت مواطنيها خلال هذه الازمة اهتمام بالغ للتأكيد على ان الدولة المصرية لم تنسى أبنائها".