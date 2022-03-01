عاجل- الخارجية: 173 طالبًا سيعودون من أوكرانيا عبر رومانيا إلى مصر 

جدة - نرمين السيد - أكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج السفير صلاح الدين عبد الصادق، أن القيادة السياسية تحرص تمامًا على إعادة أبناء الجالية المصرية من أوكرانيا سالمين إلى أرض الوطن، مشيرًا إلى أن الطائرة المصرية التى وصلت إلى رومانيا ستقل 173 طالبًا.





وقال السفير عبد الصادق - فى تصريحات لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية - إن الطائرة المصرية التى وصلت إلى بوخارست يصاحبها أعضاء من الهلال الأحمر فضلاً عن طبيب من الحجر الصحى لوزارة الصحة، لمتابعة الحالة الصحية للمصريين وتيسير عملية نقلهم. وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن أبناء الجالية المصرية فى أوكرانيا يتوافدون على حدود الدول المجاورة لها سواء فى بولندا والمجر وسلوفاكيا ورومانيا، لافتًا إلى أن سفراء مصر فى هذه الدول يقومون باستقبالهم وتقديم كافة سبل الدعم والإعاشة والتسهيلات، تمهيدًا لإعادتهم إلى أرض الوطن، موضحًا أنه سيتم تباعًا إرسال طائرة مباشرة لأى من هذه البلدان لإعادتهم. من جانبه، أكد سفير مصر فى رومانيا السفير مؤيد الضلعي، أن كافة أبناء الجالية القادمين من أوكرانيا بصحة جيدة، وأن هناك عددًا منهم تم تسكينهم فى المدن الجامعية فى بوخارست وتقديم كافة سبل الإعاشة لهم تمهيدًا لإعادتهم مع باقى أبناء الجالية الذين يصلون تباعًا، مشيرًا إلى أن الجانب الرومانى قدم تسهيلات كبيرة لاستقبال أبناء الجالية المصرية القادمين من أوكرانيا.

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