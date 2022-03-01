محافظ قنا يؤكد دور التضامن فى تقديم برامج الرعاية للأسر الأكثر احتياجا

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم الثلاثاء، وفدًا من وزارة التضامن الاجتماعى برئاسة الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزير التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى وذلك بحضور الدكتور على محمد على حزين رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة وأحمد غفران مدير عمليات برنامج " فرصة " وحسن عثمان وكيل مديرية التضامن الااجتماعى.
وأشاد المحافظ حسب بيان بما تقدمه الوزارة من مشروعات لتدريب المرأة الريفية على المهارات الحياتية لكى تصبح أكثر وعيا ومهارة وتساهم فى خدمة مجتمعها ، مشيدا ببرنامج (فرصة) الذى يستهدف مساعدة بعض الفئات على الانتقال من ظروف اقتصادية صعبة إلى ظروف مستقرة وأكثر إستقلالية والخروج من فئة متلقى المساعدات إلى فئة المواطنين المشاركين فى الإنتاج وتنمية الاقتصاد المحلى.
من جانبه، أوضح الدكتور عاطف الشبراوى أن برنامج " فرصة " الذى أطلقته وزارة التضامن الاجتماعى، تحت شعار "ابدأ وإحنا معاك" يُعد أحد أهم برامج التمكين الاقتصادى، حيث يهدف إلى دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل فى الاندماج فى سوق العمل والاستقلال الاقتصادى من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة فى التدريب أو الحصول على وظيفة أو تأسيس مشروعات إنتاجية ناجحة لتحقيق الاستقلالية المالية والاقتصادية، بالإضافة إلى توفير قروض ميسره لتوليد فرص عمل للمرأة.
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