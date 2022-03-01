هيئة الدواء: لقاح كورونا إيجى فاكس ابتكار علماء مصريين.. ومحلى 100%

قال الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، إن مصر دخلت فى زمرة الدول المصدرة للتكنولوجيا ، ومصر كانت من الدولى التى تم اختيارها من منظمة الصحة العالمية لنقل التكنولوجيا واليوم مصر دخلت فى الدول المصدرة لتصدير التكنولوجيا فى العالم وابتكار، موضحا أن مصر لم تتأخر فى هذه الخطوة لإنتاج لقاح مصرى لأن الجائحة لم تنتهى وعملنا على ابتكار لقاح جدير لمواجهة فيروس كورونا.

واضاف الدكتور تامر عصام خلال كلمه له بالمؤتمر الصحفى المنعقد الآن بأحد الفنادق الكبرى بالجيزة ، للاعلان عن بدء التجارب السريرية للقاح كورونا المصرى ايجى فاكس ، بحضور وزير التعليم العالى ووزير الزراعة ، هناك تكامل بين كل جهات الدولة للوصول إلى اللقاح المصرى موضحا أننا نعمل مع الجهات الدولية أيضا ، مؤكدا أن ذلك يضعنا على الخريطة بشكل كبير وتعاملنا مع منظمة الصحة العالمية.

وتابع رئيس هيئة الدواء المصرية ، أن لقاح ايجى فاكس تم ابتكاره من علماء مصريين وتصنيع أيضا وهو لقاح مصرى 100% متابعا أن الهيئة عملت فترة كبيرة للوصول إلى تلك المرحلة ، وهيئة الدواء طلب متطلبات كثيرة وليس بسيطة حتى الوصول إلى هذه المرحلة لأن هيئة الدواء حصن الامان للمصريين وبالتالى لا توافق على اى أمر دون أن يكون أمن 100