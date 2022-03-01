تفاصيل عودة المصريين العالقين في أوكرانيا.. الرئيس بيشوف احتياجات أبنائه

كشفت وزيرة الهجرة، نبيلة مكرم، تفاصيل نقل الطلاب المصريين العالقين في أوكرانيا عبر رومانيا، مؤكدة أن ذلك الأمر يأتي على قائمة أولويات الدولة، والطائرة التي تحلق في الأجواء حاليًا على متنها 175 طالبًا.

وأضافت وزيرة الهجرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن ما حدث شهادة حقيقية بأن الدولة لا تنسى أبنائها، مشيرة إلى توجيه القيادة السياسية للحكومة بالبدء الفوري في إجلاء الطلاب العالقين بأوكرانيا.

وتابعت نبيلة مكرم، أن غرفة العمليات كانت تتابع الموقف؛ وخاصة طلبات واحتياجات الطلاب العالقين، مؤكدة أنه تم دراسة كيفية نقل الطلاب من بولندا أو رومانيا، وتم التنسيق مع السفارات لحل جميع الأزمات في هذا الصدد «السفارة عملت على تسكينهم وإعاشتهم حتى ركوب الطائرة».

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن هذا الأمر يأتي ردًا على الأكاذيب بأن الدولة لا تهتم بأبنائها في الخارج، لافتة إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بإعادة الطلاب المصريين من الخارج عبر تكليف سريع «فيه 200 بيخرجوا من المناطق الحدودية في رومانيا ومتوقع يكونوا 300 أو 400»، موضحة أنه يتم إبلاغ الطائرات المقبلة عند تجميعهم.

ولفتت السفيرة نبيلة مكرم، إلى أن هذا الأمر بمثابة الإشارة الأولى في نقل الطلاب من الخارج، مشيدة بعودة الطلاب من الخارج «رئيس جمهورية بيشوف احتياجات أبنائه». وعن الطلاب العالقين على الحدود مع بولندا، أكدت أن هناك أعداد كبيرة جدًا والطابور يصل إلى 15 كيلو في ظل ظروف صعبة.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن السلطات البولندية «متساهلة معانا» حيث يوجد مصريين لا يحملون جوازات سفر؛ ناصحة الطلاب المتجهين إلى بولندا بالإنضباط والثبات الانفعالي وارتداء ملابس ثقيلة وطعام «ممكن يتم تداول فيديوهات يُشكك في الاهتمام بالمصريين؛ دي منطقة حرب».

وأكدت نبيلة مكرم، أن تحرك الدولة لابد أن يأتي على أسس من الدراسة المتأنية، وعمل لغرف العمليات لمعرفة الوضع هناك وخطورته على حياتهم «على طول يأتي القرار السياسي»، لافتة إلى أنه لا يوجد مقارنة بين أزمة العالقين بسبب جائحة كورونا والعالقين في أوكرانيا.

وشددت وزيرة الهجرة، على أنه تم موافاة وزارة التعليم العالي، من قبل وزارة الهجرة، بأسماء الجامعات التي يوجد فيها الطلاب المصريين في أوكرانيا «الدولة حريصة على سلامة أبنائها ومستقبلهم».