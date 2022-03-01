/682598/وزيرة-الهجرة-تشيد-بجهود-السلطات-البولندية-فى-السماح-للطلاب-المصريين-بعبور-حدودها-بدون-جوازات-السفر

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ان الرئيس عبد الفتاح السيسى يضع المواطن المصرى على رأس أولويات الدولة المصرية سواء المصريين الموجدين على ارض الوطن او المصريين بالخارج.

دوت الخليج

عودة الطلاب المصريين إلى أرض الوطن:

واوضحت السفيرة نبيلة مكرم، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، انه يوجد ١٧٥ طالبًا مصريًا على متن الطائرة القادمة من رومانيًا إلى ارض الوطن، مشيرة إلى انه يوجد ٢٠٠ طالب مصري سوف يخرجوا من المناطق الحدودية مع رومانيًا ومن المتوقع ان يصل عددهم إلى ٢٠٠ طالب.

واكدت على ان الدولة المصرية حريصة على مستقبل الطلاب الدراسى بعد عودتهم إلى ارض الوطن، مؤكدة ان القيادة المصرية تهتم بأبناءها فى الخارج وتعمل لتوفير كل الدعم لهم ، مشيرة إلى الجلسات الحوارية الافتراضية التى تعقدها وزيرة الهجرة يوميا لمعرفة اخر مستجدات و احتياجات الجالية المصرية بالمناطق المختلفة بأوكرانيا

السلطات البولندية:

واوضحت انه يوجد نزوح كبير وهناك وأعداد ضخمة من الجنسيات المختلفة على الحدود البولندية، مشيرة إلى انه من الطبيعي ان تكون أولويات بولندا نقل الأوكرانيين والأطفال.

واكدت على ان العلاقات بين السفارة المصرية والسلطات البولندية جيدة جدا وعلى اعلى مستوى، مشيدة بجهود السلطات البولندية وإجراءاتهم المتساهلة فى السماح للطلاب المصريين بعبور حدودها بدون جوازات السفر.