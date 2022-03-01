/682599/الأهلي-يتقدم-على-فاركو-بثلاثية-في-الشوط-الأول-فيديو

انتهى الشوط الأول بين الأهلي وفاركو بتقدم الأول بنتيجة 3/1، على ملعب "الأسكندرية"، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ الأهلي بضغط كبير على فاركو، وهدد مرمى محمد صبحي في أكثر من كرة، حتى أستطاع من تسجيل هدفين في دقيقتين، ثم استمر الضغط وأحرزوا الهدف الثالث، فيما عاد فاركو وحاول تقليص النتيجة بإحارة لهدف.

وأفتتح محمد شريف بالهدف الأول من خلال تمريره من الجانب الأيسر يلتف عليها شريف ويسكنها الشباك على يمين محمد صبحي.

"أسد الجزيرة يزأر"



محمد شريف يفتتح أهداف المباراة لصالح الأهلي ⚽️



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وجاء هدف أفشة من خلال تمريرة طولية متقنة من وسط الملعب الدفاعي للفريق عن طريق رامي ربيعة بإتجاه محمد مجدي أفشة المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي فاركو والذي تمكن من ترويض الكرة لينفرد بالمرمى ثم أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز أفشة بالهدف الثالث للأهلي في الدقيقة الثالثة عشر من خلال انطلاقة مميزة من محمد هاني على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء مرت من تحت أقدام محمد شريف لتصل إلى محمد مجدي أفشة الذي سددها بسهولة إلى داخل الشباك.

ثم سجل أحمد عبد العزيز إبراهيم هدف فاركو الوحيد في الدقيقة 17 بعد تصويبة صاروخية ترتد من الشناوي، ليضعها اللاعب في الشباك.

تشكيل الأهلي أمام فاركو:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: رامي ربيعة - حمدي فتحي - محمد عبدالمنعم.

خط الوسط: علي معلول - عمرو السولية - محمد هاني.

خط الهجوم: محمد مجدي افشة - ميكسوني - أحمد عبدالقادر - محمد شريف.

تشكيل فاركو أمام الأهلي

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : عبد الله بكرى - أحمد عبد العزيز “مودي” - رامي صبري.

خط الوسط : عزمي غوما - جيفرسون اينكادا - سوكاري - محمود حمادة - أحمد الصغيري.

خط الهجوم : شكري نجيب - عمرو جمال.

قائمة الأهلي لمواجهة فاركو بالدوري:

وضمت قائمة الفريق ٢٢ لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير.