محمود المهدي:«جاتلي تهديدات من النقابة ومش هخاف لأن الرئيس في ضهري»

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كشف الفنان محمود المهدي، طليق الفنانة الشابة منة عرفة عن تلقيه تهديدات من إحدى النقابة نتيجة لدفاعه عن صورة الفن وكشف حقيقة نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي على حد قوله.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تلقي طليق منة عرفة تهديدات من إحدى النقابات.

محمود المهدي يفتح النار على نقابةالفن

وأكد على أنه سيبوح خلال الأيام القادمة بكل ما يدور في نقابة الفن دون خوف خاصًة أن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي داعمه على حسب قوله.

كتب محمود المهدي عبر خاصية «استوري» على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»: "جاتلي تهديدات من بعض الأشخاص في نقابة ما، لأني بقول الحقيقة وبكشف حقيقة الشخص اللي قال نكرة، وبدافع عن صورة الفن عشان أطفالنا.. لو حصل أي حاجة إنتوا صوتي بعد ربنا".

طليق منة عرفة يتوعد لنقابة الفن

وتابع: "فنانين كتير مش لاقيين شغل وخايفين يتكلموا بسبب المصالح، وكبيرهم جوز الفنانة.. سايبهم ورايح يشتغل بره وهما قاعدين في البيت.. اليومين اللي جايين دول، هقول كل اللي بيحصل في نقابة الفن، دون خوف".

وأضاف: "لأن ربنا الأول وبعديها سيادة الرئيس في ظهري، وتوجيهاته أن نقدم فنًّا هادفًا في مصر يليق بكل الإصلاحات والتقدم الذي يحدث فيها وخوفه على الأجيال وإننا نطلَّع أجيال محترمة تبني مصر.. لكن ما يحدث في النقابة من ظلم لا يجوز والحمد لله على موقفي؛ لحين تغيير نقيب الفنانين، بشخص يستحق وضع الفن في مكانة تليق بمصر".

بداية أزمة محمود المهدي مع المهن التمثيلية

وكانت وقعت أزمة كبيرة بين الفنان محمود المهدي طليق منة عرفة والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بعد أن تطاول الأول على النجمة القديرة إلهام شاهين قائلًا: "حد يضحي ويتجوزها عشان بعد كده هتغتصب الرجالة".

ليخرج من بعدها، نقيب المهن التمثيلية ويتوعد لكل من يسئ لفناني مصر، واصفًا إياه بالنكرة، ويرد عليه محمود المهدي قائلًا: "أنا نكرة بس راجل والحمد لله عندي وش واحد مش فنان وطبال.. هي الأصوات دى كانت فين لما اتشتم الفنان محمد صبحي عيني عينك ولا أنا علشان معنديش رز".