/682604/مرتضى-منصور-يقرر-إيقاف-أبو-جبل-لنهاية-الموسم

أعلن محمد فاروق لاعب النادي الأهلي السابق، عن إيقاف أبو جبل من المشاركة مع الزمالك لنهاية الموسم، بعد خروج أخبار تفيد بتوقيعه للنصر السعودي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب محمد فاروق على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " مرتضى منصور يقرر منع محمد أبو جبل من التدريب مع الفريق وإيقافه لنهاية الموسم".

إيقاف أبو جبل

وعلم دوت الخليج بأن أبو جبل وقع مع النصر السعودي، لمدة موسمين خلال جلسه جمعته هو ووكيله بمسئولوا النصر، في ظل عدم تجديده للزمالك حتى الأن، ليصبح اللاعب حر بنهاية الموسم.

وكان يتابع النصر محمد أبو جبل منذ بداية الموسم مع الزمالك، لتراجعوا عن ضمه بعد لقائ الأهلي الذي انتهي بنتيجة 5/3 للفريق الأحمر، ثم يتألق أبو جبل مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الكاميرون، ليستقر النصر على ضمه مره أخرى.

أبو جبل يفوض وكيل سعودي لتسويقه في الشرق الأوسط

وقع صباح يوم الإثنين محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك عقد تفويض حصري لوكيل الأعمال السعودي نواف المهدي، من أجل تمثيله في منطقة الشرق الأوسط، وتم التوقيع بحضور وكيل أعماله، شقيقه مصطفى أبو جبل.

واشارت التقارير منذ أيام قليلة عن رغبة نادي النصرالسعودي في ضم الحارس إلي صفوف الفريق، خلال الفترة القادمة.

تصريحات كارتيرون إلى اللاعبين

وأردف: "أشكر مجلس إدارة الزمالك على الرحيل بشكل ودي لأن الفريق لا يتحمل أي أزمات أخرى".

واشار:"وأشكر اللاعبين أيضاً على تلك الفترة، حزين لعدم مساعدتي لكم مؤخراً، واتحمل المسؤولية بشكل كامل".

وأختتم قائلاً: " أتمنى التوفيق للجهاز الفني القادم، كما أتمنى النجاح لأسامة نبيه وتحقيق نتائج مميزة في الفريق خلال الفترة القادمة وتحقيق المزيد من البطولات".

عودة طارق حامد للمشاركة في تدريبات الزمالك

وشارك طارق حامد في تدريبات منفرده بشكل خاص، حيث قام بالجري بالكرة حول الملعب، في أول مشاركة له، ليعود في التدريبات القادمة ويخوضها بشكل كامل مع باقي اللاعبين.

وكان يعاني طارق حامد من كدمة قوية في الركبة، قبل أن يخرج ويصحح إصابته بأنها معقده وتشخيصها إصابة أخرى غير اكدمه في الركبه.