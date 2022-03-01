/682601/غياب-إبراهيموفيتش-تشكيل-مباراة-ميلان-والإنتر-بكأس-إيطاليا

أعلن الجهاز الفني لفريقي إنتر ميلان وغريمه المحلي، إي سي ميلان، عن تشكيل فريقيهما لمباارة اليوم في الجولة قبل الأخير من نهائي كأس إيطاليا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يلتقي إنتر ميلان اليوم مع غريمه المحلي إي سي ميلان في العاشرة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في مباراة قبل نهائي كأس الدوري الإيطالي.

تشكيلة ميلان في المباراة:

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: هرنانديز - توموري - رومانيولي – فلورينزي.

خط الوسط: بن ناصر - كيسي – كرونيتش.

خط الهجوم: لياو - جيرو – ساليمايكيرس.

تشكيل إنتر ميلان في المباراة:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: باستوني - دي فريج – سكرينيار.

خط الوسط: بيريسيتش – هاكان – بروزوفيتش – باريلا – دومفريس.

خط الهجوم: لاوتارو – دزيكو.

يبث مباراة الإنتر وميلان، على قناتي أبو ظبي الرياضية اتش دي 1 و 2 ، بتعليق صوتي كلا من عصام عبده القناوة الصوتية الثانية، وفارس عوض على الأولى.

فشل إنتر ميلان في تحقيق الفوز على فريق ساسولو، ليتلقي خسارة بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

حاول إنتر ميلان أن يحقق الفوز اليوم ولكن النتيجة المفاجأة تأتي بدون تحذير من الضيف ساسولو بالدوري، ليحرم الإنتر من صدارة الدوري الإيطالي على حساب إي سي ميلان بفارق نقطيتين.

ساسولو يفتح خط هجومه ويضرب إنتر

ضرب ساسولو بالهدف الأول في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، عن طريق جايكومو راسبادوري، والتي أكد جانالوكا سكاماكا في الدقيقة السادسة والعشرين من عمر المباراة ويسجل الهدف الثاني.

نجح أندريا كونسيلي حارس مرمى نادي ساسولو من التصدي لسيل هجمات إنتر ميلان والتي حاولت من تعديل النتيجة، ولكن أندريا كان لهم بالمرصاد.

بهذه الخسارة يتصدر إي سي ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة، من أصل 26 مباراة، نجح فيها من تسجيل 52 هدف، فيما تلقت شباكة 28 هدف.

يتجمد رصيد إنتر ميلان عند النقطة الـ 54 ، في وصافة الدوري الإيطالي الممتاز، من أصل 25 مباراة، نجح من خلالها أن يسجل 55 هدف، فيما تلقت شباكة 22 هدف.