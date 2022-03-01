عاجل- رئيس الجالية المصرية فى أوكرانيا: متابعة متواصلة لإجلائهم «فيديو»

جدة - نرمين السيد - أكد على فاروق، أن الأيام الماضية شهدت نجاح أكثر من 500 طالب وطالبة من مغادرة الحدود الأوكرانية إلى حدود بولندا ورومانيا، مشيرا إلى أن الوضع يسوء فى المدن الأوكرانية وهناك حالة من التأهب وخصوصا فى عاصمة كييف.





أضاف فاروق خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج "الحياة اليوم" الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى على قناة "الحياة" أن الجالية المصرية بأوكرانيا فى طريقها لنقل 120 طالبا وطالبة لحدود بولندا، من خلال وسائل نقل مخصصة بسبب صعوبة الرحلة التى تستغرق سبع ساعات متواصلة، وذلك لأن الحدود تمنع دخول السيارات المستأجرة.

قال إن هنالك متابعة حثيثة من جانب نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، للوضع واستمرار الجلسات الحوارية مع الطلاب، مشيرا إلى أن بولندا تسهل جميع إجراءات دخول الطلاب، ولكن المشكلة فى تكدس الأوكرانيين على الحدود، وإعطاء الأولوية للسيدات والأطفال.

تابع فاروق أنه لا يمكن عمل إحصاء شامل أو دقيق الآن عن الأعداد التى تمكنت من الخروج من الحدود الأوكرانية لأن الحدود تستقبل كل ساعة عددا كبيرا من النازحين، مشيرا إلى أن فتح المعابر الدولية للعودة سهل على الطلاب المصريين فى أوكرانيا أخذ قرار العودة إلى مصر.