المدينة العربية للعلوم والتكنولوجيا و البحث العلمي تقيم الملتقى العلمى الثانى...

أقامت المدينة العربية للعلوم والتكنولوجيا و البحث العلمي الملتقى العلمي تحت عنوان (تطبيقات البحث العلمي في تطوير الصناعة لمقاومة البكتريا والفيروسات ) وهو أولي فعاليات المشروع البحثي 2022 .

وقد ساهم فى هذا الحدث العلمى البحثى التطبيقى ، الذى ضم كبار الأساتذة والعلماء وكبار الباحثين فى الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والجهات البحثية والجهات الصناعية المتخصصة . وقد حاضر فيه كل من :

د.وليد توفيق استاذ علوم الليزر بمعهد علوم الليزر جامعة القاهرة " تطبيقات علوم وأبحاث الليزر في الصناعة لمقاومة البكتريا والفيروسات ".

و د. محمد نصر شاهين استاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث " تطبيقات البحث العلمي في الصناعة لمقاومة انتشار الميكروبات "

ود. محمود السباعي أستاذ بكلية الصيدلة جامعة المنصورة "تطبيقات بحوث الصيدلة وتكنولوجيا الدواء في الصناعة لمقاومة البكتريا والفيروسات "

ود. سامح الطاير كلية النانو تكنولوجي جامعة القاهرة " تطبيقات بحوث النانو تكنولوجي في الصناعة لمقاومة البكتريا والفيروسات ".

وقد أوصي الملتقي بالآتي : نقل وتطويع نتائج الأبحاث والدراسات والابتكارات الي جهات التطبيق. دعم وتشجيع الصناعة لبناء الثقة والمشاركة الفعالة مع البحث العلمي.

جعل الشراكة بين الجامعات والمراكز البحثية والصناعة أحد أهم الاهتمامات الاستراتيجية للجامعات .

ربط استراتيجية البحث العلمي في الجامعات بمشكلات ومتطلبات التطوير الشامل لقطاع الصناعة .

توجيه الرسائل والأبحاث العلمية الي بحوث تطبيقية متخصصة مقابل دعمها وتمويلها من قبل المؤسسات الانتاجية.