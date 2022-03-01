/682609/وزيرة-الهجرة-تكشف-عن-مصير-الطلاب-التعليمي-العائدين-من-أوكرانيا

قالت وزيرة الهجرة ان الطيارة المصرية الحاملة للمصريين العائددين من اوكرانيا اقلعت الان من العاصمة بوخارست مضيفة:” الطيارة اقلعت الان من بوخاريست على متنها 175 طالبا عائدين من أوكرانيا ،وتم العمل على إجراء عدة جلسات حوارية مع الجالية المصرية لمتابعة وتلبية إحتياجاتهم”.

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جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج اخر النهار تقديم الاعلامي تامر امين المذاع على قناة النهار قائلة:” القيادة السياسية تضع المواطن المصري على قائمة أولوياتها سواء في الداخل أو الخارج حيث كان هناك متابعة لحظية لوصع المصريين في أوكرانيا والعمل على عودتهم عبر ممرات أمنة للجميع وهو ما تحقق بالفعل”.

وزيرة الهجرة تكشف عن مصير الطلاب التعليمي العائدين من أوكرانيا

وعن مصير الطلاب الملتحقين بالجامعات الاوكرانية قالت وزيرة الهجرة، أنه تمت موافاة وزارة التعليم العالي بكل ما يتعلق بأسماء الجامعات الاوكرانية التي كان متواجد بها الطلاب المصريين في أوكرانيا والسنوات الدراسية، حيث أن الدولة المصرية ليس حريصة فقط على آمن الطلاب بل أيضا حريصة على مستقبلهم التعليمي.