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الأهلي يضرب فاركو برباعية ويتصدر الدوري «فيديو»

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أحمد مصطفى 0 تبليغ

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حقق الأهلي الفوز على نظيره فاركو بنتيجة 4/1، على ملعب "الأسكندرية"، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ الأهلي بضغط كبير على فاركو، وهدد مرمى محمد صبحي في أكثر من كرة، حتى أستطاع من تسجيل هدفين في دقيقتين، ثم استمر الضغط وأحرزوا الهدف الثالث، فيما عاد فاركو وحاول تقليص النتيجة بإحارة لهدف.

فاركو ضد الأهلي

وأفتتح محمد شريف بالهدف الأول من خلال تمريره من الجانب الأيسر يلتف عليها شريف ويسكنها الشباك على يمين محمد صبحي.

وجاء هدف أفشة من خلال  تمريرة طولية متقنة من وسط الملعب الدفاعي للفريق عن طريق رامي ربيعة بإتجاه محمد مجدي أفشة المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي فاركو والذي تمكن من ترويض الكرة لينفرد بالمرمى ثم أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز أفشة بالهدف الثالث للأهلي في الدقيقة الثالثة عشر من خلال انطلاقة مميزة من محمد هاني على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء مرت من تحت أقدام محمد شريف لتصل إلى محمد مجدي أفشة الذي سددها بسهولة إلى داخل الشباك.

ثم سجل أحمد عبد العزيز إبراهيم هدف فاركو الوحيد في الدقيقة 17 بعد تصويبة صاروخية ترتد من الشناوي، ليضعها اللاعب في الشباك.

وفي شوط المباراة الثاني، أستمر الأهلي في الضغط ولم يقدم فاركو شكل هجومي كبير، الذي يجعله يتعادل أمام القلعة الحمراء.

وحدثت مشادة بين محمد عبد المنعم وعمرو جمال خلال أحداث المباراة، وتلقى عبد المنعم على أثارها بطاقة صفراء.

وسجل حسين الشحات الهدف الرابع في الدقيقة 87، بعد تمريرة مميزه من علي معلول ليسددها الشحات وتصطدم بعبد الله بكري لتغير مسارها، وتسكن شباك محمد صبحي.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد الأهلي للنقطة رقم 25 متصدراً لجدول ترتيب الدوري العام، بينما ظل رصيد فاركو عند النقطة رقم 15 في بالمركز السابع  

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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