/682614/حسام-المندوه-يشيد-بجهود-عودة-المصريين-من-أوكرانيا-ويطالب-بإيجاد-آلية-لمصير-الطلاب-العائدين

أشاد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بسرعة استجابة الدولة المصرية لاستغاثات أبنائها بالخارج وتسيير لحة مصر للطيران إلى مطار بوخارست وعودة ١٧٥ مواطنا مصريا من المتواجدين في رومانيا بعد عبورهم من أوكرانيا.

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت في وقت مناسب، والتحركات من الدولة جاءت على قدر الحدث، في الحفاظ على أبناء مصر بالخارج.

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وأكد حسام المندوه الحسيني، إلى أنه تقدم ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، لعرضه أمام الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد المقبل، لكشف خطة الدولة في عودة باقي المصريين

وأوضح عضو مجلس النواب، أن البيان العاجل يتعلق أيضا بمصير الطلاب الدارسين في أوكرانيا بعد عودتهم لأرض الوطن وآلية التعامل معهم حرصا على مستقبلهم التعليمي، خصوصا وأن عدد كبير منهم يدرسون في تخصصات هامة مثل الطب على سبيل المثال.

حسام المندوه يشيد بجهود عودة المصريين من أوكرانيا.. ويطالب بإيجاد آلية لمصير الطلاب العائدين

وشدد حسام الحسيني، على الحكومة ضرورة تجهيز كافة البدائل الممكنة لتعويض هؤلاء الطلاب دراسيا، وبحث إمكانية إلحاقهم بكليات مناظرة داخل مصر.

وجدد عضو البرلمان، التأكيد على أن مصر في الفترة الأخيرة أثبتت حرصها على أبنائها في الداخل والخارج، قائلا: فكما نجحت في إجلاء العالقين قبل ذلك في عدد من الدول بسبب تداعيات وباء كورونا، ها هي تعيد نفس الأمر مع المواطنين على خلفية العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.