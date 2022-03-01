/682616/استاذ-علم-اجتماع--الزيادة-السكانية-أغلبها-يأتي-من-الطبقات-الفقيرة-ولابد-من-قوانين-حاسمة-لمواجهة-الامر

قال الدكتور سعيد صادق استاذ علم السياسي بالجامعة الامريكية، ان ارقام الزيادة السكانية التى نراها الان ليست فى صالحنا , وفى اوائل القرن الماضى وقت الثلاثينيات كان يبلغ عدد السكان 4 مليون نسمة ولكن بعدها حصل الانفجار السكاني وحذر علماء الاجتماع وقتها لانه لا يتماشي مع موارد والمصادر الطبيعية لمصر .

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كما اضاف صادق خلال مداخلة هاتفية برنامج "صالة التحرير" على صدى البلد،ان الزيادة السكانية أغلبها يأتي من الطبقات الفقيرة التى ليست لديها وعى كافى وتنجب 5 اطفال واكثر ، وبالتالى يؤدى ذلك الامر الى تدهور الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها .

استاذ علم اجتماع : الزيادة السكانية أغلبها يأتي من الطبقات الفقيرة ولابد من قوانين حاسمة لمواجهة الامر

أكما طالب استاذ علم السياسي بالجامعة الامريكية , ، بوجود قوانين وإجراءات رادعة لمواجهة الزيادة السكانية مثل إلغاء الدعم ومنع الترقيات وزيادة الضرائب على من يخالف توجهات الدولة فيما يتعلق بالقضية السكانية، حيث ان الامر يعد كارثيا لذلك لابد من قوانين حاسمة ويتم تطبيقها حتى وان وصل الامر لتعقيم الرجال فى حالة انجابه لاكثر من 4 اطفال ، وان يكون هناك وعى لدى الجميع خاصة الطبقة الامية .