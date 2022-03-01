/682627/رئيس-الجالية-المصرية-فى-أوكرانيا-اكثر-من-1500-طالب-وطالبة-عبروا-الحدود-البولندية-والوضع-سيء-للغاية

قال على فاروق رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، إن الاوضاع فى اوكرانيا سيئة للغاية ،وهناك حالة تأهب امني داخل المدن الأوكرانية ، واعضاء الجالية المصرية يسعون للخروج من اوكرانيا بالتنسيق مع السفارة المصرية بكييف او معه شخصيا واكثر من 1500طالب وطالبة عبروا الحدود البولندية .

دوت الخليج

وتابع فاروق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على شاشة الحياة،ان هناك ازدحام كبير على الحدود الاوكرانية مع بولندا ورومانيا وسلوفاكيا بسبب نزوح جميع الجاليات الاجنبية بالاضافة الى الاوكرانيين ، غير ان مسالة الوصول للحدود فيها بعض المجازفة فى حالة استقلال الاتوبيسات التى قد تصل مدة الرحلة الى 20 ساعة فى حين انها فى الطبيعي لا تستغرق اكثر من 6 ساعات والافضل هو القطار. واشار رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، ان هناك تنسيق تام وتواصل مستمر مع وزيرة الهجرة السفير نبيلة مكرم، ولها دور كبير فى مساعدة الجميع واطمئنان على الاهالى على اولادهم، والجميع هنا يوخهون الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه الكبير باعضاء الجالية المصرية باوكرانيا وتوجيه بتذليل كافة العقبات امامنا ، بالاضافة لارسالة طائرة لاجلاء ابناء الجالية وعودتهم الى ارض الوطن.

تاشيرة عبور لاعضاء الجالية المصرية للدول الحدودية مدتها 15 يوما

وكان فى وقت سابق ، أن الدول الحدودية قامت بالتعاون مع الجهات المعنية وجعل التأشيرة تأشيرة العبور (الترانزيت) صالحة لمدة 15 يوم، وان معظم الذين عبروا إلى الدول المجاورة سوف يقوموا بالعودة الى الدولة المصرية خلال هذه الايام ، وأوكرانيا حاليا تشهد حرب شوارع، مما زاد الآلم سواء وأصاب المدنيين والمصريين بأوكرانيا بحالة ذعر وخوف شديدة. تحركات الدولة المصرية قبل حدوث العملية العسكرية الروسية وأكد فاروق، أن الجهات المصرية المعنية كانت تتواصل بالفعل مع أبناء الجالية المصرية قبل حدوث العملية الروسية العسكرية بكييف وبلغتهم بضرورة العودة فى هذا الوقت وقبل ازدياد الأمر سواء، ولكن كان بعض الطلاب لديهم مشكلة فى العودة بسبب جامعتهم. وأشار رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا، إلى أن تحركات الدولة المصرية قبل حدوث العملية العسكرية والتى تضمنت تواصل خالد عبد الغفار ووزيرة الهجرة المصرية مع الجامعات فى أوكرانيا لتسهيل إجراءات عودة الطلاب الى مصر، ولكن كان يوجد حالة تقاعس من الجانب الأوكرانى والجامعات الأوكرانية بهذا الشأن، وذلك لأن دراسة الطلاب المصريين بجامعات أوكرانيا تعتير مصدر دخل كبير بالنسبىة لتلك الجامعات.