/682621/المرأة-أفضل-وأذكى-من-الرجل-تصريحات-نارية-لـ-مدحت-العدل

حل اليوم المؤلف مدحت العدل ضيف على برنامج «راجل و2 ستات» المذاع عبر شاشة قناة on وتقدمه الإعلاميتان هيدي كرم، وشيريهان أبو الحسن، وتحدث مدحت العدل عن بعض الأسرار الشخصية من حياته، وعن أعماله الفنية خلال الفترة القادمة.

دوت الخليج يرصد لكم تصريحات المؤلف مدحت العدل في برنامج «راجل و2 ستات» وذلك خلال السطور القادمة.

أبرز تصريحات مدحت العدل

_ المرأة العربية أفضل من الراجل عشرين مرة لأنها بتشيل مسئولية.

_ الرجل ضعيف الشخصية هو اللي يخاف من عقل ست.

_ الراجل المثقف اللي عنده ثقة في نفسه مايخافش من عقل الست.

_ بحضر لمسرحية تشارلي تشابلن.. وكلها غنائية.. ويقدمها ممثل مسرحي.

_ وأكتب غنوة عن الرومانسية في المسرحية لأن تشارلي كان رومانسي.. رغم تعدد زيجاته.

_ بكتب أغاني من وأنا في كلية الطب، لكن ميولي كانت كلها أدبية.

_ وتركت الطب بعد نجاح فيلم أيس كريم في جليم.

_ البنت دايما أذكى من الولد في الفكر الجانبي.

_ محمد هنيدي هو صاحب فكرة فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية.

_ مش بحب فيلم بلية ودماغة العالية، وأصعب عمل كتبته: العندليب، والمسلسل اتظلم.

_ ـ أنا رومانسي جدًا.. وممكن أعيط وأنا بتفرج أحيانا على مشهد.

معومات عن مدحت العدل

د. مدحت العدل هو كاتب وشاعر ومؤلف وطبيب مصري شهير له العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية الشهيرة، و هو شقيق الممثل سامي العدل، له العديد من الأفلام، والأفلام مثل: الديلر عام (2009)، إوعى وشك عام (2003)، مافيا عام (2002)، شورت وفانلة وكاب عام (2000)، همام في امستردام عام (1999)، صعيدى في الجامعة الأمريكية عام (1998)، قشر البندق عام (1995)، أمريكا شيكا بيكا عام (1993)، حرب الفراولة عام (1993)، آيس كريم في جليم عام (1992)، أصحاب ولا بزنس عام (2001)، بليه ودماغه العالية عام (2000)، البطل عام (1998).

وله أيضًا العديد من المسلسلات، مثل: محمود المصري عام (2005)، العندليب حكاية شعب عام (2006)، الشوارع الخلفية عام (2011)، الداعية عام (2013)، حارة اليهود عام (2015).