التضامن تحصد جائزة لجنة التحكيم بمهرجان أسوان الدولى

جدة - نرمين السيد - حصدت وزارة التضامن الاجتماعى جائزة لجنة التحكيم بمسابقة "ذات أثر" فى مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة، عن فيلم "أبواب مكة"، الفيلم من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعى ومن إخراج مهند دياب مستشار التوثيق المرئى بوزارة التضامن الذى تسلم الجائزة وسط حضور عدد من الفنانين والمهتمين بالسينما





وأنتجت الوزارة الفيلم تكريما للسيدة مكة التى استطاعت بفضل عملها كرائدة ريفية ومسيرتها التنموية الرائعة أن تكون مثالا يحتذى به، ونجحت فى تربية جيل جديد من النساء اللائى يعملن فى مجال التنمية بشكلٍ عام، ويتناول الفيلم قصة الحاجة مكة وقصة صعودها إلى أن تم تعيينها بقرار من رئيس الجمهورية عضوًا بالمجلس القومى للمرأة.

وفيلم أبواب مكة من ضمن أفلام وزارة التضامن الاجتماعى التى تمتلك مكتبة فيلمية تضم إلى الآن 75 فيلمًا تسجيليًا قصيرًا، شارك العديد منها فى مختلف المهرجانات المحلية والدولية وحصد العديد منها على جوائز مهمة.

وكانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد عقدت الأحد الماضى، جلسة حوارية بعنوان "الوعى والتغيير المجتمعى" وذلك خلال فعاليات منتدى نوت المقام فى مهرجان أسوان لافلام المرأة، ودارت الجلسة حول أهمية الوعى فى إحداث التغيير المجتمعى، ودور الفن التنموى فى إيصال الرسائل التنموية للمجتمعات المحلية وقدرته على التأثير على الرأى العام وعلى الاتجاهات والسلوكيات الأسرية والمجتمعية من خلال وصوله إلى قطاع عريض من المستهدفين من خلال الفن والسينما والمسرح.

وعرض على هامش الجلسة لأول مرة الفيلم التسجيلى "نقطة ومن أول السطر" من إنتاج وزارة التضامن، وإخراج مهند دياب مستشار التوثيق المرئى بالوزارة، وذلك حول التوعية بمخاطر الزواج المبكر وشهادات حية من حالات لفتيات تزوجن مبكرا، وتأثير ذلك على صحتهم البدنية والنفسية.

ولأول مرة، دشنت وزارة التضامن بالتعاون مع مهرجان أسوان لسينما المرأة محورًا جديدًا للمسابقات فى فعاليات المهرجان وهى مسابقة "ذات أثر" الموجهة لمنظمات المجتمع المدنى، وذلك بهدف تحفيز الجمعيات الأهلية على توظيف الإعلام من أجل التنمية وعلى الإكثار من الإنتاج الإعلامى المتميز، كما تهدف إلى حث متخصصى السينما فى تقديم أفلام ذات أثر وطابع تنموى هادف من أجل تدعيم قضايا التنمية المستدامة 2030 وتحقيقها من خلال الفن والسينما التسجيلية والروائية القصيرة.

وخصصت وزارة التضامن 3 جوائز سنوية فى هذا الشأن، وقدمت لأول مرة ثلاث جوائز مادية لأفضل موضوع وأفضل إخراج فيلم، وجائزة لجنة التحكيم.