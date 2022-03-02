/682631/خبير-بترول-أسعار-النفط-سوف-تنخفض-خلال-الأيام-المقبلة-على-حسب- المتاح-المعروض

قال المهندس مدحت يوسف، خبير البترول، ان سياسات الدول المنتجة للنفط كانت تنوى زيادة أسعار البترول قبل بدء الأزمة الروسية-الاوكرانية.

دوت الخليج

ملف الطاقة:

اكد المهندس مدحت يوسف،عبر مداخلة هاتفية على برنامج على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، على حدوث تقلبات كبيرة فى سعر البترول منذ بداية الأزمة الروسية-الاوكرانية والعملية العسكرية الروسية بكييف.

وأضاف ان روسيا لديها أوراق ضغط قوية يمكن ان يستخدمها بوتين فى أزمته مع اوكرانيا وعلى رأسها ملف الطاقة، مؤكدا انه لا يوجد دولة فى العالم تقدر ان تأخذ مكان روسيا فى انتاج الغاز.

وأكد على ان الهزة التى حدثت اليوم فى سعر النفط وارتفاعه بنسبة ٨٪؜ هى نتيجة للازمة الروسية-الاوكرانية، مشيرًا إلى ان الغاز الروسى لا يتم استخدامه فى أغراض التدفئة فقط ولكن يستخدم فى أغراض اجتماعية اخرى.

الغاز الطبيعي :

وأكد ان الغاز من اكثر أنواع الطاقة التى تأثرت بشكل كبير بالأزمة الروسية-الاوكرانية، موضحا ان الفترة الحالية تشهد زيارة هائلة فى الغاز العالمى بنسبة ٤٠٠٪؜ عن الأسعار السائدة منذ شهرين. معلقا ان هذه الزيادة تعد ارتفاعا فلكيًا فى سعر الغاز.

وأوضح ان سعر الغاز وصل بالأمس الاثنين إلى ٤٤ دولار للمليون وحدة حرارية، مؤكدا ان هذه السعر هو سعرا فلكيًا، مشيرا ان امريكا تعمل على بناء وحدات إسالة جديدة للغاز الطبيعي. كما توقع ان أسعار النفط سوف تنخفض خلال الأيام المقبلة على حسب المتاح والمعروض.