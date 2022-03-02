«اللي خلف مامتش».. الجمهور يشيد بأداء محمد محمود عبد العزيز في «نقل عام»

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تصدر الفنان المصري محمد محمود عبد العزيز، تريند «تويتر»، وذلك بعد إشادة الجمهور بموهبته وأدائه المتميز في مسلسل «نقل عام»، الذي يعرض على فضائية «ON».

دوت الخليج يرصد تصدر الفنان محمد محمود عبد العزيز تريند «تويتر» بسبب أدائه المتميز في مسلسل «نقل عام».

ردود فعل الجمهور على دور محمد محمود عبد العزيز بمسلسل نقل عام

وأشار الجمهور إلى أن محمد محمود عبد العزيز ورث الموهية الفنية عن والده الراحل محمود عبد العزيز، فغرد أحدهم قائلًا: "‏اللي خلف مامتش، عظمه يا فنان".

وكتب الآخر: "‏هذا الشبل من ذاك الاسد "، ‏" مشهد محمد محمود عبدالعزيز في المسلسل جامد بصراحه.. مش المفروض ان الابن يبقي نسخه من الاب وعمتا في الحقيقه دا بالظبط اللي عمله كمان محمود عبدالعزيز الله يرحمه مع عياله انهم مش نسخ مصغره منه".

وكتب الآخير: "من أحلى الناس اللي بتمثل بجد.. تفوقت على نفسك، الساحر ابن الساحر".

أبطال مسلسل نقل عام

مسلسل نقل عام، من بطولة محمود حميدة، وسوسن بدر، وسميحة أيوب، ومحمد محمود عبد العزيز، وميريهان حسين، وريم البارودي، ونور خالد النبوي، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، وأميرة أديب، وأحمد بدير، والطفل آدم النحاس، وآخرين، وهو من تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب، وإنتاج مجموعة فنون مصر لريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

قصة مسلسل نقل عام

ينتمي المسلسل إلى الدراما الاجتماعية، ويُناقش قضية الزيادة السكانية في إطار درامي بسيط، حيث تدور أحداثه حول «أحمد الشربيني»، موظف في هيئة النقل العام، ويعمل سائق أتوبيس، لديه أسرة مكونة من 10 أفراد، يعيش داخل بيت بسيط، ويُعاني من كثرة الهموم ومشاغل الحياة.

ويُعرض مسلسل نقل عام، للفنان محمود حميدة، يوميًا من السبت إلى الأربعاء، على قناة «أون»، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويُعاد مرة ثانية الساعة الثانية صباحًا، وفي عرضه الثالث يُعرض في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم التالي.

كما يُعرض مسلسل نقل عام، عبر قناة «أون دراما»، يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً، ويُعاد 3 مرات، الأولى الساعة السادسة صباح اليوم التالي، ومرة ثانية الساعة العاشرة صباحًا، وأخيرًا الساعة الرابعة عصرًا.