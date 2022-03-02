/682637/العميد-خالد-عكاشة--كل-طرف-يرغب-فى--تحسن-موقفه-التفاوضي-على-مائدة-السياسة-بشان-الازمة-الاوكرانية

قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن جلسة المباحثات الثنائية التى عقدت امس بين وفدي روسيا وأوكرانيا "ببيلاروسيا "هى اول جلسة ثنائية مباشرة بين الطرفين ، ولم تشهد نتائج ،وكانت من اجل عرض مطالب كل دولة ، ولم تخرج أي تصريحات بشان هذه الجلسة، وسيكون هناك جلسة اخرى بعد ثلاثة ايام.

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وأضاف عكاشة ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على شاشة الحياة، ان كل دولة داخل هذا الاجتماع رفعت من سقف مطالبها وخاصة الجانب الروسي ،التى كانت من اهم مطالبه ، اعتراف اوكرانيا بجنسية جزيرة القرم وانها اراضى روسية ، والاعتراف بالجمهوريتين اللتان انفصلا ، وأن تكون أوكرانيا دولة محايدة منزوعة السلاح بشكل تام ،بالاضافة الى بعض الطلبات الموجهة للمجتمع الدولى ، بعدم نشر صواريخ وقواعد عسكرية على الدول الحدودية معهم،اما اوكرانيا طالبت بانسحاب الجنود الروس من أراضيها قبل الحديث عن أي شروط.

كما اشار عكاشة ، الى أن كل طرف يرغب في أن يحقق على الأرض ما يحسن من موقفه التفاوضي على مائدة السياسة، فيدخل مائدة التفاوض بقوة أكبر، وروسيا تريد ان تقتحم "كييف"، أو تحقق انتصار في النقاط العديدة التي تخوض فيها معارك، وهى الخطة العسكرية التي يعمل عليها الجانب الروسي.

كما اضاف ان الجانب الاوكرانى يحاول تنظيم صفوفه، وان لاتسقط اى من المدن الكبيرة وخاصة "كييف "، وبدات تاتى له بعض الامدادت من عدة دول اوربية ، واشهر هذه الدول ولاول مرة منذ الحرب العالمية الثانية هى "المانيا" التى دعمتها باسلحة دفاعية ، غير ان عدد التدفقات على مستوى اللاجئين فى وتيرة كبيرة الى حد كبير،والجانب الاوروبي بيقدم دعم كبير جدا للاجئين .

عكاشة: سعي اوكرانيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي يشكل ضغطا على روسيا

كما قال عكاشة ، ان طلب الرئيس الاوكراني للانضمام للاتحاد الاوربي ،هومن اجل ان يحتمي بالدول الأوروبية، وبالفعل نسبة التصويت العالية داخل الاتحاد الاوروبى ، حصد بها على صفة مرشح ،وهذا يعد احد اشكال الضغط على روسيا .